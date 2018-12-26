Минкультуры рассказало о мероприятиях Года театра в России

Ключевые проекты Года театра обсудили в министерстве культуры. Российские театры в 2018 году посетили 40 миллионов человек, музеи - 130 миллионов. "Эти цифры заслуживают огромного уважения, - начала свое выступление на заседании коллегии министерства культуры России Ольга Голодец. - В прошлом году мы ставили задачу увеличить число зрителей и посетителей. И эти цели достигнуты, а результаты - и количественные, и качественные - признаны в мире: на наше искусство огромный спрос не только у нас в стране, но и за рубежом".

Заместитель председателя правительства РФ также подчеркнула, что сегодня в России культура является одной из самых быстро развивающихся и важных сфер, и что в Год театра больше внимания будут уделять регионам: "Не все могут доехать до Москвы и Санкт-Петербурга, и цель Года театра - предоставить жителям всех регионов равномерный доступ к лучшим образцам искусства. Такая же задача была поставлена в прошлом году, и мы с успехом реализовали проект "Большие гастроли", охвативший всю территорию России. Подобные программы надо усиливать… Меня радуют драматические театры. У нас есть очень сильные креативные кадры, на которые мы можем опираться", - отметила Ольга Голодец. По ее мнению, гастрольная деятельность должна стать обязательной частью госзадания ведущих театров.

О Всероссийском театральном марафоне, который начнется 18 января 2019 года во Владивостоке, а завершится через 11 месяцев в Калининграде, докладывал заместитель министра культуры РФ Павел Степанов. Он сообщил, что участие в нем примут 85 регионов России, а гастрольные показы пройдут, как культурная эстафета: например, из Владивостока Приморский театр драмы отправится в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр - в Южно-Сахалинск. И так эстафета дойдет до самой западной точки страны.

В рамках марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей, на которых обсудят проблемы театрального дела в России, а специалисты всех театральных профессий проведут мастер-классы, семинары и специальные лаборатории.

Ключевым международным событием Года театра станет IX Театральная олимпиада, которая начнется 15 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и продлится до конца ноября. Главный организатор - Александринский театр; его художественный руководитель Валерий Фокин сообщил, что свое участие в олимпиаде уже подтвердили ведущие театральные коллективы из 15 стран. "В программу олимпиады войдут более тридцати постановок лучших театров Европы и мира, - рассказал Валерий Фокин. - Их руководители выразили огромное желание приехать к нам, несмотря ни на какие сложности международной обстановки. Я считаю, это очень хороший знак".

Прямая речь

Валерий Фокин, режиссер, художественный руководитель Александринского театра и IX Театральной олимпиады 2019 года:

- Программа олимпиады большая, участников много, вся организация идет полным ходом, начались рабочие визиты. Я говорил на встрече в Ярославле, что меня даже в какой-то степени удивило, что наши многие зарубежные партнеры не только проявили интерес и захотели приехать, несмотря на всю сложность сегодняшней международной обстановки, но некоторые даже переносили свои контракты на следующий год, чтобы попасть к нам. Я считаю, это свидетельство того, что все-таки авторитет, школа, традиции нашего театра очень высоки в мире, люди это ценят, и профессионалы хотят с нами сотрудничать и провести олимпиаду в Петербурге на самом высоком уровне.

Об архитектуре олимпиады - как она выстраивается. Вообще сама по себе театральная олимпиада была создана в 1993 году, ей много лет, она происходила во многих странах мира и Европы, и в 2001 году она состоялась в Москве. Это было очень крупное событие, тогда открылся Центр Мейерхольда, Театр Анатолия Васильева на Сретенке. Конечно, олимпиада 2019 года по тому, как замыслена, она гораздо масштабнее, поскольку здесь предполагается театральный марафон, который начнется 15 июня следующего года в Петербурге (открытие будет на улице Росси и охватит территорию вокруг Александринского театра), а закончится в конце ноября во время Санкт-петербургского культурного форума. По сути дела, это многомесячный театральный марафон многих и многих театров Европы и мира. В программе - более тридцати постановок театров из пятнадцати стран. Уже все подтвердили, что приедут.

Кроме большой программы спектаклей выдающихся мировых режиссеров и театров, у нас есть еще национальная программа театров России. Важный момент, потому что национальные театры мы не знаем - как правило, они доезжают до столиц локально, а здесь мы представим шесть российских национальных театров. И, мне кажется, в сочетании с национальными театрами мира (из Индии, например, и другими), это будет красивой палитрой, когда можно будет посмотреть и на наши национальные традиции, которые у нас существуют в полной мере.

Кроме этого, почему марафон - потому что в Петербурге мы показываем и программы наших партнеров. В частности, Чеховского международного фестиваля, летнего фестиваля искусств "Точка доступа", фестиваля "Балтийский дом", "Золотой маски", а эпилогом станет программа фестиваля "NET", который впервые пройдет весь целиком в Санкт-Петербурге.

Готовится и копродукция: олимпиады, огромного международного фестиваля в Манчестере и театральной группы Rimini Protokoll - в массовом театральном проекте будет задействовано семьдесят локаций по всему городу.

Намечены дополнительные площадки - выезд нашей олимпиады на Дальний Восток, где в пяти городах мы покажем спектакли и дадим мастер-классы. Еще интересное соединение планируем - в следующем году одновременно будет проходить олимпиада в Японии, и у нас получаются две олимпиады-побратимы. Мы предлагаем сделать встречу - японцы прилетят и, помимо спектаклей, впервые во Владивостоке проведут мастер-классы (Тадаши Сузуки и две театральные компании), а мы устраиваем круглый стол по развитию контактов наших театров.

Готовим и молодежную, детскую программу. В Артеке это будет театральная смена. С детьми, которые увлекаются театром, готовим встречи и репетиции с режиссерами-участниками олимпиады.

В отдельном блоке научно-просветительской программы - и лекции, и мастер-классы. Например, во время гастролей "Берлинер ансамбля" мы будем делать широкоформатную дискуссию, посвященную наследию Бертольда Брехта. То есть по тому, как приезжают известные режиссеры и театры, вокруг них также будут идти сопровождающие проекты. Молодежная программа олимпиады в регионах - в пяти городах, совместно с ассоциацией европейских школ. Покажем серию молодежных спектаклей и встреч с педагогами из Испании, Франции, Великобритании, Италии, Польши. В том числе, мастер-класс театра Пикколо ди Милано и лекции об истории комедии дель арте именно в регионах, как они сами этого хотели.

И еще нужно отметить, что в рамках олимпиады мы делаем программу петербургских театров. Задействованы площадки и БДТ, и Молодежного театра, и театра "Балтийский дом", и Театра Комиссаржевской, и новая сцена Александринки, и новые городские пространства, где будут идти петербургские постановки и спектакли гостей. Стартует олимпиада 15 июня во время белых ночей в Петербурге на улице Росси.