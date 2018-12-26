Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году

Россия вошла в десятку стран с самым доступным мобильным интернетом. Однако эксперты уверены, что ситуация скоро изменится.

По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года. "При снижении стоимости на 1 Гб потребление услуги значительно увеличивается и, как следствие, доход операторов от нее растет и расходы абонентов, соответственно, тоже", - цитирует "Коммерсант" руководителя Content Review Сергей Половникова.

Таким образом, в 2019 году стоит ожидать увеличения цен на мобильный интернет. Ранее "Российской газете" об этом рассказывал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily. "Пакетные тарифы на мобильный интернет, стоимость которых увеличивается время от времени, в 2019 году подорожают до 15 процентов", - отметил он. Причиной роста цен станет исполнение закона Яровой, который предъявляет сотовым операторам новые требования, имеющие антитеррористическую направленность, а также повышение НДС.

Низкая цена за один гигабайт не является существенным индикатором, поскольку нет таких пользователей, которые используют столь ограниченное количество объема данных в месяц. "Каждый год удваивается объем данных, скаченных абонентами. На сегодняшний момент в среднем 6-7 гигабайт информации в месяц скачивает активный абонент", - сказал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.