На Украине закончилось военное положение

Президент Украины Петр Порошенко объявил 26 декабря об окончании военного положения, введенного месяцем ранее в десяти областях страны. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Киеве.

Де-факто военное положение было введено 28 ноября, хотя объявили о нем 26 ноября, на следующий день после инцидента в Черном море, где два катера и буксир ВМС Украины попытались без согласования пройти через Керченский пролив.

В рамках военного положения власти Украины ограничили въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте 16-60 лет. Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, это ограничение, возможно, останется и после отмены военного положения.

Также ранее Турчинов заявлял, что Киев планирует снова направить корабли ВМС в Керченский пролив. Это может произойти, по некоторым данным, до конца декабря.