Наказание для повторно пойманных без прав водителей ужесточат

ГИБДД предлагает повысить штраф для пойманных за рулем водителей, которые не имеют водительского удостоверения, но их это не останавливает, и они продолжают пользоваться автомобилем.

Как сообщил в среду на пресс-конференции начальник ГИБДД Михаил Черников, Госавтоинспекиця предлагает существенно ужесточить наказание за повторную езду без водительского удостоверения. "Необходимо увеличить штраф за данное деяние до уровня 20-30 тысяч рублей, ввести административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на период от 100 до 200 часов", - отметил он.

В настоящее время санкция за подобное нарушение по части 1 статьи 12.7 КоАП России "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", предусмотрена только в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. И это не соответствует совсем тяжести преступления и не позволяет в полной мере обеспечить общественную безопасность, уверены в ГИБДД. Кроме того, существующий штраф злостными нарушителями ПДД не воспринимается как действенное наказание, добавляют в Госавтоинспекции.

По словам Михаила Черникова, инспекторы фиксируют много случаев, когда водитель находится за рулем без прав, в том числе по медицинским показателям. "Таких водителей на наших дорогах не должно быть", - подчеркнул глава ГИБДД России.

Напомним, в октябре текущего года правоведы МВД приступили к разработке соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).