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Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве

Текст: Борис Захаров
Фото: Никита Юшкевич Фото: Никита Юшкевич
Фото: Никита Юшкевич

Самой популярной моделью в сегменте легковых автомобилей с пробегом на столичном рынке на сегодня является Ford Focus.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за 11 месяцев 2018 года обладателями таких автомобилей стали 8,5 тысяч человек (-8,5% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год).

На второй позиции находится Hyundai Solaris, перепродажи которого тоже упали на 8,5%, до 7,7 тысячи экземпляров. "Серебро" - у Kia Rio, объем вторичного рынка которого за период с января по ноябрь составил 5,7 тысячи автомобилей (+19%). На четвертой позиции рейтинга расположилась Skoda Octavia (5,7 тысячи штук, +6%), на пятой - Toyota Camry (4,4 тысячи штук, +4%).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В Топ-10 московского рынка иномарок с пробегом за 11 месяцев нынешнего года попали: Opel Astra (3,8 тысячи штук, -12%), Volkswagen Polo (3,8 тысячи штук, +1%), Mercedes E-Class (3,6 тысячи штук, -2%), Kia Ceed (3,4 тысячи штук, -9%) и Volkswagen Passat (3,4 тысячи штук, -13%).

Напомним, что Ford Focus выпускается с 1998 года. Таким именем названо целое "семейство" автомобилей C-класса, начиная от седана, универсала и хэтчбека и заканчивая их "заряженными" модификациями. В 2010 году эта модель стала самой продаваемой иномаркой в России, а в 2012 году удостоилась премии "Автомобиль года в России" в номинации "Малый средний класс". Focus четвертого поколения дебютировал 10 апреля 2018 года. Когда автомобиль появится в нашей стране - пока не сообщается. 

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#Toyota #Hyundai #Kia #Skoda