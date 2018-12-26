Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве

Самой популярной моделью в сегменте легковых автомобилей с пробегом на столичном рынке на сегодня является Ford Focus.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за 11 месяцев 2018 года обладателями таких автомобилей стали 8,5 тысяч человек (-8,5% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год).

На второй позиции находится Hyundai Solaris, перепродажи которого тоже упали на 8,5%, до 7,7 тысячи экземпляров. "Серебро" - у Kia Rio, объем вторичного рынка которого за период с января по ноябрь составил 5,7 тысячи автомобилей (+19%). На четвертой позиции рейтинга расположилась Skoda Octavia (5,7 тысячи штук, +6%), на пятой - Toyota Camry (4,4 тысячи штук, +4%).

В Топ-10 московского рынка иномарок с пробегом за 11 месяцев нынешнего года попали: Opel Astra (3,8 тысячи штук, -12%), Volkswagen Polo (3,8 тысячи штук, +1%), Mercedes E-Class (3,6 тысячи штук, -2%), Kia Ceed (3,4 тысячи штук, -9%) и Volkswagen Passat (3,4 тысячи штук, -13%).

Напомним, что Ford Focus выпускается с 1998 года. Таким именем названо целое "семейство" автомобилей C-класса, начиная от седана, универсала и хэтчбека и заканчивая их "заряженными" модификациями. В 2010 году эта модель стала самой продаваемой иномаркой в России, а в 2012 году удостоилась премии "Автомобиль года в России" в номинации "Малый средний класс". Focus четвертого поколения дебютировал 10 апреля 2018 года. Когда автомобиль появится в нашей стране - пока не сообщается.