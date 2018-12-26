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Рубрика: Легковые авто

Новый бюджетный кроссовер появится в России в 2019 году

Текст: Андрей Полухин
Представительство китайской корпорации FAW анонсировало продажи нового кроссовера. В апреле-мае 2019 года на наш рынок планируется вывести модель Besturn X40.
Фото: Пресс-служба FAW Фото: Пресс-служба FAW
Фото: Пресс-служба FAW

В компании сообщили, что российская спецификация компактного SUV будет оснащаться атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 108 л.с., который будет работать в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным японским "автоматом" Aisin. Уже в базовую комплектацию Besturn X40 войдут не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности, система контроля давления в шинах, задние датчики парковки, мультимедийная система с монитором в 8 дюймов и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Фото: Андрей Полухин/РГ
Chery привезет в Россию еще два кроссовера

Цены дистрибьютор называть не спешит, но в качестве конкурентов новинки на российском рынке рассматривает кроссоверы Changan CS35 и Chery Tiggo 3. Первый, напомним, стоит от 959 880 рублей, второй - от 859 900. В Китае Besturn X40 продается за 66,8-101,8 тысяч юаней, что сопоставимо с суммой от 671 тысячи до 1,02 млн рублей. При этом, как уточнили "РГ" в пресс-службе FAW, предположительно автомобиль будут собирать в Калининграде.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов

Пока компания предлагает россиянам только среднеразмерный кроссовер Besturn Х80, включая дорестайлинговую версию. На сайте представительства в списке моделей присутствует также седан Oley, но в действительности у дилеров этот автомобиль найти сложно. Общие продажи бренда в России в 2018 году предварительно оцениваются в 1,4 тысячи единиц. В 2019-м они, по планам, достигнут 2,2 тысячи машин, в том числе за счет вывода новинки.

#FAW