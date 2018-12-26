На повестке - информационная безопасность

В Москве состоялось заседание Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Депутаты подвели итоги уходящего года, наметили планы на будущее. Обсуждены основные параметры бюджета Союзного государства на 2019 год.

Оценивая работу комиссии, ее председатель Андрей Наумович отметил, что год был продуктивным. Союзные депутаты провели выездные заседания в Гомеле, Гродно и Владикавказе. Значимыми событиями стали июльская научно-практическая конференция по актуальным проблемам союзного строительства в Москве и V Форум регионов Беларуси и России в Могилеве.

В будущем году, по словам Андрея Наумовича, одним из важнейших мероприятий станет семинар, приуроченный к 20-летию Союзного государства. Он пройдет в городе Слуцке и будет посвящен роли региональных СМИ в формировании общего информационного пространства Беларуси и России.

Как отметил заместитель председателя комиссии по информационной политике Владимир Афонский, задача союзных депутатов остается неизменной - это активная информационная поддержка интеграции Беларуси и России.

На заседании комиссии в Москве одной из ключевых тем стало обсуждение бюджета Союзного государства на 2019 год. Как рассказал замес­титель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Денис Безруков, в 2019 году приоритетной статьей расходов станет финансирование научно-технических программ, нацеленных на получение новых технологий и инновационных продуктов.

- Бюджет Союзного государства на 2019 год по доходам определен в размере 7245,00 миллиона рублей. Расходная часть бюджета Союзного государства на 2019 год составляет 6325,74 миллиона рублей, из них предполагается направить 5626,5 миллиона рублей на финансирование 36 программ, проектов и мероприятий, а также на содержание органов и организаций Союзного государства. Профицит бюджета составил 919,3 миллиона рублей, - уточнил Денис Безруков.

К профициту бюджета депутаты решили вернуться на первом заседании в следующем году

Депутаты поинтересовались, как будет расходоваться профицит бюджета, куда будут направлены оставшиеся средства? Как пояснил Денис Безруков, эти средства планируется направить на финансирование новых программ Союзного государства, которые уже одобрены Советом Министров Союзного государства.

Одобрив проект бюджета, члены комиссии также утвердили план-график своей работы на следующий год и план международной деятельности Парламентского Собрания.

Кстати



Комментируя "СОЮЗу" итоги заседания, Владимир Афонский отметил: проголосовав за бюджет, депутаты готовы к дальнейшей конструктивной работе. Что касается профицита бюджета, к этому вопросу решено вернуться на первом заседании комиссии в следующем году. "Депутаты всегда очень внимательно следят за использованием каждой копейки Союзного государства, - подчеркнул Владимир Афонский. - Для нас очень важно, чтобы деньги на программы реализовывались эффективно и чтобы та деятельность, которой мы занимаемся, была в первую очередь полезна россиянам и белорусам. Мы считаем ,что наша работа важна, речь идет не только об информационной политике, но и об информационной безопасности в целом".