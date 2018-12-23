Отмена роуминга на территории Союзного государства впервые стала темой сессии Парламентского Собрания России и Беларуси. Особенно эта тема важна для тех, кто проживает в приграничных территориях двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что российский парламент ранее принял решение об отмене национального роуминга - обе палаты одобрили закон, который обязывает операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России. Аналогичное решение ожидает и Союз России и Белоруссии - об этом договорились главы государств еще полтора года назад.

О предполагаемых этапах на пути к отмене роуминга парламентариям рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

- Первый этап, который запланирован на февраль 2019 года, - установление симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть нам нужно выровнять интерконнект, - пояснил он.

Проблема в том, что сейчас тариф на услуги по пропуску трафика в сети операторов Беларуси является самым высоким в СНГ и составляет около 30 центов США за минуту. При этом ставка российских операторов- от 14 до 19 центов за минуту.

- Отмена роуминга без выравнивания этих ставок на интерконнект приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям российских операторов от 1,5 до 2 млрд рублей ежегодно для каждого оператора, - сказал министр.

Если этот вопрос решить, операторы обеих стран окажутся в одинаковых условиях. Затем можно будет приступить ко второму этапу - снижение тарифов. "По нашим планам в мае 2019 года мы сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", - отметил Носков.

Четкий план по отмене роуминга внутри Союзного государства будет согласован до конца января

Третий этап, по его словам, предусматривает еще большее снижение розничных тарифов. Также предполагается отмена платы за входящие вызовы в сетях гостевого оператора. Это возможно сделать к середине года, уточнил он журналистам.

Вячеслав Володин отметил, что выполнение поручения президентов задержалось. Парламентарии обеих стран, по его словам, рассчитывают в течение месяца получить от кабминов обеих стран четкую информацию о ходе реализации решения об отмене роуминга.

- Наша задача - придать импульс коллегам из исполнительной власти для решения этого вопроса, учитывая запрос граждан наших стран и, главное, исходя из решений глав государств, - подчеркнул Володин, отметив важность парламентского контроля. С российским спикером согласился его белорусский коллега Владимир Андрейченко.

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган признал задержку в выполнении поручения по роумингу. На этом пути много сложностей, включая сопротивление участников рынка, пояснил он. "Мы не должны идти на поводу сотовых операторов, которые, пользуясь случаем, хотят решить свои коммерческие вопросы", - считает он.

Шульган также пояснил, что итогом реализации поручения "не будет то, что белорусы и россияне смогут бесплатно общаться на территориях государств". "Но сейчас позвонить из РФ в Беларусь и обратно куда дороже, чем звонки внутри стран. Должна быть гармонизация цен", - пояснил он.

Четкий план по роумингу, по его словам, будет согласован до конца января.

Операторы пойдут навстречу, уверен Носков. Ведь снижение цен - это логика рынка, сказал он журналистам. В связи с этим министр призвал вспомнить, какие цены на связь были лет десять назад. "Абоненты уходят "из голоса" в мессенджеры, и с этим, в частности, связано развитие конкуренции", - считает Носков.

Между тем

Внутрироссийский роуминг отменят уже с 1 июня 2019 года. Совет Федерации одобрил поправки в Закон "О связи", отменяющие роуминг на территории страны.

Операторы сотовой связи будут обязаны устанавливать одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в домашнем регионе или в другом субъекте РФ.

Оплате подлежит только телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.

Закон был внесен в Госдуму еще в 2017 году группой депутатов. Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

Отказ от внутреннего роуминга - это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно, напоминал депутат Сергей Миронов. Так, с 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятое решение "позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России".

Подготовила Елена Березина