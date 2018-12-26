Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 10,6 процента

Объем авиаперевозок в период с января по ноябрь 2018 года увеличился на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 107,7 миллиона пассажиров, приводит данные пресс-служба Росавиации.

Международные перевозки выросли на 11,3 процента - до 44,1 миллиона пассажиров. Перевозки по России увеличились на 10,1 процента - до 63,6 миллиона пассажиров.

Пассажирооборот пяти крупнейших перевозчиков ("Аэрофлот", "Сибирь", "Россия", "Уральские авиалинии" и Utair) увеличился на 8,5 процента и составил 69,6 миллиона пассажиров.

Накануне Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение на 49 лет. Договор предусматривает инвестирование в реконструкцию авиационной инфраструктуры в размере 61 миллиарда рублей.

Со следующего года аэропорт вводит для авиакомпаний двойные тарифы на взлет и посадку. По мнению руководства воздушного узла, это никак не отразится на ценах. Но у авиакомпаний на этот счет другое мнение. Они уверены, что аэропорт собирается совершенствовать свою инфраструктуру за их счет.