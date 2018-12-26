Пенсионеры сами смогут рассчитать прибавку к своей пенсии

Формула для расчета довольно простая. С ее помощью можно буквально до копейки узнать, сколько составит прибавка и насколько вырастет пенсия. Для этого необходимо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705.

Например, человек получает пенсию по инвалидности. Ее размер составляет 9137 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 644,16 рубля и составит 9781,16 рубля. А вот если, к примеру, размер страховой пенсии по старости составляет 13817 рублей, то после индексации пенсия вырастет на 974,1 рубля. С 1 января человек начнет получать ежемесячно уже 14791,1 рубля.

Напомним, что с 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05%. Это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2018 года.