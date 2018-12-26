Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракетные удары

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску. По словам представителя Совфеда, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.
"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", - написал Пушков в Twitter.
Напомним, на западе Дамаска сирийские силы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Целью обстрела были позиции иранских военных в окрестностях города.
Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 декабря 2018 г.