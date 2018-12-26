Разработчики препарата для лечения гемофилии удостоены премии Правительства РФ

Проект компании "Генериум", удостоившийся премии, направлен на обеспечение российских пациентов, страдающих от гемофилии, высокотехнологичными отечественными препаратами, произведенными по рекомбинантной технологии. Проект уникален не только для России. "Генериум" является единственной в мире компанией, способной производить все три вида рекомбинантных факторов свертывания крови для лечения гемофилии - А, В и ингибиторной формы. Начало реализации проекта относится к декабрю 2009 года, когда был зарегистрирован первый из трех факторов. Целью проекта является обеспечение больных современными отечественными рекомбинантными препаратами и экономия средств государственного бюджета.
"В относительно короткие сроки нам удалось избавиться от импортозависимости России от иностранных факторов свертывания крови. Внедрены современные технологии и освоено производство препаратов, отсутствие которых создает серьезные риски для пациентов. Кроме того, речь идет и об экономии средств государственного бюджета, которая уже составляет десятки миллиардов рублей с начала реализации проекта", - пояснил лауреат премии, генеральный директор АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Производство всех лекарственных средств проекта осуществляется на территории России. Препараты изготавливаются в режиме полного цикла на производстве "Генериума" во Владимирской области, что позволяет устранить все риски импортозависимости государства в вопросе лечения гемофилии.