Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 марта

В среду, 26 декабря, Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян на три месяца.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить продлить обвиняемым меру пресечения … на три месяца, до 28 марта 2019 года", - цитирует РИА Новости судью Евгению Николаеву.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки сами сообщили в полицию о преступлении. На допросе они признали вину. По словам сестер, у них с отцом сложились личные неприязненные отношения.

27 сентября суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Девушки были освобождены в зале суда.