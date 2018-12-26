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26.12.2018 13:07
Рубрика: ПДД

В Москве подняли штрафы за неоплаченную парковку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Штраф за неоплаченную парковку в Москве вырос с 2,5 до 5 тысяч рублей. Такое решение принято на сегодняшнем заседании городской думы, передает агентство "Москва".

Фото: depositphotos.com
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Ранее на профильной комиссии проект соответствующего закона одобрили представители Дептранса. Изменения назрели, поскольку с 15 декабря на ряде улиц плату за час парковки увеличили с 200 до 380 рублей. Цель благая: водители будут как можно скорее покидать места и оставлять их для жителей центра, у которых есть резидентные разрешения. Тенденция такая действительно наметилась, но вдруг власти стали замечать, что именно в этой зоне стала расти доля штрафов за неоплаченную парковку.

Хитрецы заметили, что штрафы за неоплаченную парковку выписываются только раз в сутки. То есть дешевле будет просто не платить за место по нескольку тысяч рублей за несколько часов, а просто заплатить штраф. Теперь эта "лазейка" исчезнет.

#Москва #штрафы #платные парковки