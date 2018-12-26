В Рыбинске создан Стратегический Совет

В Рыбинске состоялось первое заседание Стратегического Совета под председательством главы Рыбинска Дениса Добрякова. В состав нового совещательного органа вошли 30 человек - это представители крупных промышленных предприятий города, бизнесмены, депутаты.

Администрацией города разработан проект Стратегического развития Рыбинска до 2030 года. Новый документ определяет ключевые "точки роста", затрагивающие все сферы жизни. В числе первоочередных задач - улучшение демографической ситуации.

- Миграционная убыль населения - одна из основных проблем. В связи с этим мы ставим для себя задачу улучшать такие показатели, как строительство доступного жилья, медицинское обслуживание и образование. Уверен, что Стратегический Совет поможет в решении этих и многих других вопросов. Это площадка для диалога власти, промышленности и бизнеса, - подчеркнул глава г. Рыбинска Денис Добряков.

Подробно со Стратегией развития Рыбинска до 2030 года присутствующих познакомил начальник Управления экономического развития и инвестиций Алексей Кузнецов.

- По результатам стратегического анализа определены "точки роста" города. Для достижения целей в Стратегии определены ключевые стратегические приоритеты. Среди них - укрепление экономического базиса, развитие всех отраслей социальной сферы, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, реализация проектов по развитию новых территорий, по строительству доступного жилья, повышение эффективности взаимодействия власти и общества.

В состав Стратегического Совета вошли руководители города и Муниципального Совета, бизнесмены, областные депутаты, представители таких предприятий и компаний Рыбинска, как "ОДК-Сатурн", Судостроительный завод "Вымпел", "ОДК-Газовые турбины", "Рыбинский завод приборостроения", КБ "Луч", Завод "Дорожных машин", НПО "Криста", "РУМСР", "Виконда групп" и другие.

- Поддерживаем инициативу городской администрации по созданию Стратегического Совета. Согласны с тем, что в первую очередь нам нужно принять меры для стабилизации, а в последующем роста численности населения в Рыбинске. Готовы подключиться к реализации конкретных программ в рамках Стратегии развития, - отметил генеральный директор АО "КБ "Луч" Михаил Шебакпольский.

К процессу обсуждения Стратегии развития Рыбинска также подключился через Skype генеральный директор Российского института градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" Михаил Грудинин. Он отметил важность создания Стратегического Совета, как эффективного инструмента в деле развития муниципального образования. Также он принял приглашение главы города поучаствовать во втором заседании Совета. Оно намечено на февраль 2019 года и будет посвящено обсуждению генерального плана Рыбинска.