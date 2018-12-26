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26.12.2018,  
22:52
Текст:  Антон Валагин

Опубликовано полное видео запуска "Авангарда"

Минобороны России опубликовало подробный ролик, снятый во время запуска баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой "Авангард".

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
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Напомним, баллистическая ракета УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" была запущена из Домбаровского позиционного района под Оренбургом. Именно там ракеты с гиперзвуковыми боеголовками в 2019 году встанут на боевое дежурство. Команду на запуск отдал президент России Владимир Путин.

Успешно стартовав, ракета вышла на заданную траекторию. Боевой блок отделился в расчетное время, совершил по командам с Земли вертикальные и горизонтальные маневры на гиперзвуковой скорости, а затем поразил цель на камчатском полигоне Кура.

- Испытание завершилось полным успехом: подтверждены все тактико-технические данные, - заявил президент на встрече с членами правительства. Владимир Путин поблагодарил создателей "Авангарда" и участников испытаний.

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