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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Казани

Текст: Сергей Кирсанов

Раненные при стрельбе в центре Казани двое мужчин были доставлены в горбольницу №7 и прооперированы. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Татарстана Альфия Хасанова.

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- Оба раненых находятся в реанимации, один в крайне тяжелом состоянии, состояние второго раненого оценивается как тяжелое, - цитирует представителя минздрава РТ РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на пересечении улиц Островского и Университетской. В ходе словесной перепалки один из мужчин выстрелил в оппонента из пистолета. Третий мужчина пытался отобрать оружие, но также получил огнестрельное ранение.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РТ, личность стрелявшего установлена. Им оказался 55-летний местный житель. В настоящее время ведется его розыск.

По факту стрельбы в следственных органах Татарстана возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, выстрелы были произведены из пистолета ТТ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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