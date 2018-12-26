Врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Казани

Раненные при стрельбе в центре Казани двое мужчин были доставлены в горбольницу №7 и прооперированы. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Татарстана Альфия Хасанова.

- Оба раненых находятся в реанимации, один в крайне тяжелом состоянии, состояние второго раненого оценивается как тяжелое, - цитирует представителя минздрава РТ РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на пересечении улиц Островского и Университетской. В ходе словесной перепалки один из мужчин выстрелил в оппонента из пистолета. Третий мужчина пытался отобрать оружие, но также получил огнестрельное ранение.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РТ, личность стрелявшего установлена. Им оказался 55-летний местный житель. В настоящее время ведется его розыск.

По факту стрельбы в следственных органах Татарстана возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, выстрелы были произведены из пистолета ТТ. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.