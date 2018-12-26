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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Счетной палате усомнились в эффективности охраны Байкала

Текст: Евгений Гайва

За 2015-2017 годы и 9 месяцев 2018 года на реализацию федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал" израсходовано 8,4 миллиарда рублей с сомнительным эффектом, пришли к выводу в Счетной палате (СП) в результате проведенной проверки. С отчетом о результатах контрольного мероприятия ознакомилась "Российская газета".

Потраченные деньги не помогли улучшить состояние окружающей среды и качество жизни населения, отмечают в СП. Например, по данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов в природной воде реки Селенга по состоянию на май 2018 года оказалось в 7,7 раза больше, чем в фоновой пробе, а химические вещества в воздухе города Закаменска создают недопустимые для его жителей угрозы здоровью.

Фото: Александр Осинцев/vk.com
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"Объемы выбросов от стационарных источников, расположенных на Байкальской природной территории, увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 7,3 процента, по сравнению с 2012 годом на 45 процентов и составили 701,5 тысячи тонн (в 2015 году - 653,6 тысячи тонн, в 2012 году - 483,7 тысячи тонн), что обусловлено увеличением общего расхода сожженного топлива для выработки электроэнергии на тепловых электрических станциях", - говорится в отчете.

Ежегодно не достигались значения по ряду показателей федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал". В 2015 году из девяти установленных показателей ФЦП достигнуты только три показателя, в 2016 году - два, а в 2017 году - пять показателей.

Ненадлежащим образом исполняли свои полномочия как главного распорядителя бюджетных средств Минприроды России, Минстрой России, Росгидромет.

"Контрольным мероприятием выявлены нарушения требований нормативных правовых актов при предоставлении Минприроды России субсидий бюджетным учреждениям на иные цели", - в частности говорится в документе.

Фото: depositphotos.com
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Ведомства предоставляли субсидии на ликвидацию негативного воздействия отходов, строительство природоохранных объектов без оценки возможностей реализации проектов, контроля достижения поставленных целей. К тому же, природоохранные объекты отбирались без наличия проектной документации, оформленной государственной или муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости, загрязненные в результате хозяйственной деятельности. В результате, пришли к выводу в СП, устанавливались необоснованные цены контрактов, затягивались сроки ввода в эксплуатацию объектов. Так, из предусмотренных к вводу в 2014 году семи объектов, среди которых очистные сооружения и полигоны твердых бытовых отходов, в установленные сроки в эксплуатацию не введен ни один объект. Нарушения допускали и власти регионов.

В целом не были подготовлены объективные плановые и фактические целевые индикаторы, а финансовые ресурсы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты ФЦП не были взаимоувязаны. Внебюджетные средства привлекались в меньшем объеме, чем было предусмотрено программой.

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