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26.12.2018 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники

В Ярославской области оказались самые дорогие квартиры на новогодние праздники. Петербург и Москва не вошли даже в десятку регионов с самыми высокими ценами.

Как следует из исследования сервиса бронирования Tvil.ru, в Ярославской области средний чек на бронирование недвижимости за три ночи в период с 28 декабря по 8 января составляет 47,3 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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На втором месте — Московская область, здесь квартиру, коттедж или гостиничный номер на компанию арендуют в среднем на 2,5 дня и платят за это 42,8 тысяч рублей. В Калужской области недвижимость в период праздников снимают на три дня за 37,5 тысяч рублей.

В Тверской области средняя бронь на праздники длится четыре дня, а чек составляет 35,2 тысячи рублей.

Примечательно, что средний чек на аренду жилья в это время составляет 16,3 тысячи рублей за четыре дня. Это двадцатое место рейтинга. В Петербурге цены оказались еще ниже — 14,5 тысяч рублей за пять суток.

К слову, в Северной столице оказались самые низкие цены на аренду жилья на Северо-Западе. Так, желающим провести праздники в Карелии, следует быть готовыми к тому, что снять жилье на 3,5 суток можно в среднем за 28,4 тысячи рублей. В Вологодскую область в основном едут на три дня и чек на бронирование составляет 19,5 тысяч. А в Заполярье жилье снимают за 14,9 тысяч рублей на пять дней.

Стоит отметить, что самые длительные бронирования сервис зафиксировал в южных регионах страны. В Карачаево-Черкесию и Краснодарский край в праздники туристы едут в среднем на шесть дней, жилье им обойдется в 24,6 и 17,1 тысячу рублей соответственно.

А дольше всего путешественники готовы праздновать в Кабардино-Балкарии. Жилье здесь арендуют на неделю за 21,6 тысячу рублей.

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