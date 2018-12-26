На трассу Ялта-Севастополь обрушились глыбы весом три тонны

Специалисты оценили в три тонны общий вес обрушившейся на участок дороги Ялта-Севастополь в районе мыса Сарыч скальной породы. Об этом сообщила пресс-служба Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

Как уточняется в сообщении, ЧП произошло в четырехсстах метрах от кафе "Алие". Сорвавшиеся со скалы каменные глыбы снесли деревья и повредили барьерные ограждения.

- К счастью, никто не пострадал, - уточнили спасатели. - Дорога в оба направления была перекрыта. На место происшествия выехали спасатели Севастополя, сотрудники "Севавтодора" и ГИБДД.

Благодаря слаженной и оперативной работе оперативных служб крупные обломки скалы были вскоре убраны, и одна полоса освобождена для движения. Работы для устранения последствий обрушения продолжаются.