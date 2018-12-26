СМИ: Еременко и Попов уйдут из "Спартака" в "Ростов"

Ряд игроков в ближайшее время может покинуть московский "Спартак". Уже назывались имена шести футболистов, которые, вероятно, уйдут из клуба зимой, а теперь появляется информация, где они могут продолжить карьеры. Так, Роман Еременко и Ивелин Попов близки к тому, чтобы усилить "Ростов".

Как утверждает Sport24, этот вариант весьма вероятен. Еременко клуб уже уведомил, что не собирается подписывать с ним новый контракт - его действующее соглашение рассчитано до конца текущего года. Таким образом, Роман вынужден искать себе новый клуб, и, по данным источника, это будет именно "Ростов".

У Попова ситуация несколько иная. Он в прошлом сезоне, напомним, уже уходил из "Спартака" - тогда на правах аренды он играл за "Рубин". Вернувшись в стан "красно-белых" в межсезонье, он снова заиграл за столичную команду, однако, судя по всему, он вновь не задержится в Москве. И теперь, очевидно, уйдет уже насовсем.

Он так же близок к тому, чтобы стать игроком "Ростова". Однако у него есть предложения от двух клубов РПЛ, кроме того, к нему проявляют интерес в Турции. Соответственно, болгарский полузащитник может и вовсе уехать из России, где он выступает с 2012 года.