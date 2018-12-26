В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера

Черноморский районный суд Республики Крым вынес приговор водителю маломерного судна, по чьей вине минувшим летом в акватории Черного моря в селе Оленевка погиб 39-летний дайвер из Симферополя.

Следствие и суд пришли к выводу, что виновный сел за штурвал маломерного судна "Грант", не имея удостоверения и специальных навыков. Катая туристов на надувном "банане", водитель наехал на совершавшего погружения дайвера и причинил ему смертельные ранения. Поднимать тело погибшего пришлось водолазам-спасателям МЧС.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от многочисленных повреждений винтом и корпусом судна. Житель Черноморского района признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, а также данные о личности, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

В результате мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Капитан катера в течение этого срока не вправе выезжать за пределы Черноморского района, изменять место жительства без согласования с УФСИН. Также он будет обязан являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренные законом сроки.