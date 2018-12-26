Новости

Израильский кнессет распущен перед выборами 22:13
Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики 21:47
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине 21:45
Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов" 21:17
В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера 20:59
ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области 20:46
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче 20:40
В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники 20:31
Цена нефти Brent превысила 52 доллара 20:24
В Москве клинику накажут за "женское обрезание" 20:23
NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни 20:17
Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической" 19:46
В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала" 19:43
Ливан пожалуется в Совбез ООН на действия Израиля 19:41
Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 19:14
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 19:03
СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича 18:59
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ 18:54
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 18:45
Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы 18:42
Квинси Промес близок к уходу из "Севильи" 18:42
Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики 18:39
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ 18:17
Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики 18:13
Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Черноморский районный суд Республики Крым вынес приговор водителю маломерного судна, по чьей вине минувшим летом в акватории Черного моря в селе Оленевка погиб 39-летний дайвер из Симферополя.

Под Костромой жителя Коми осудили на 13 лет за убийство девочки

Следствие и суд пришли к выводу, что виновный сел за штурвал маломерного судна "Грант", не имея удостоверения и специальных навыков. Катая туристов на надувном "банане", водитель наехал на совершавшего погружения дайвера и причинил ему смертельные ранения. Поднимать тело погибшего пришлось водолазам-спасателям МЧС.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от многочисленных повреждений винтом и корпусом судна. Житель Черноморского района признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, а также данные о личности, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

В результате мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Капитан катера в течение этого срока не вправе выезжать за пределы Черноморского района, изменять место жительства без согласования с УФСИН. Также он будет обязан являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренные законом сроки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
На Украине закончилось военное положение
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию