Полиция на Урале не нашла пропаганды в детских рисунках о толерантности

Екатеринбургская полиция завершила проверку и не нашла признаков пропаганды однополых отношений в работах учеников городской школы, нарисованных для выставки на тему толерантности.

Напомним, в конце ноября творческая экспозиция вызвала бурную реакцию в родительском сообществе. Несколько его представителей даже обратились с заявлением на предмет возможных нарушений статьи 6.21 КоАП РФ.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось забрать рисунки на экспертизу - проверили в общей сложности 17 картинок.

"В возбуждении административного производства отказано из-за отсутствия состава правонарушения", - сообщили сегодня об итогах проверки в городском управлении МВД агентству РИА Новости.

Как пояснили ранее в департаменте образования Екатеринбурга, конкурс плакатов был приурочен к Международному дню толерантности. В рисунках школьников были отражены такие общечеловеческие ценности как дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей - не более.