Россияне не доплачивают за жилищные услуги и переплачивают за коммунальные

Россияне платят за жилищно-коммунальные услуги в среднем 11,4 процента семейного бюджета, показало исследование Сбербанка. Ежемесячные траты одной семьи на ЖКУ составляют 5038 рублей при средней заработной плате по стране в 42,5 тысячи рублей. Самый большой платеж в Камчатском крае - в среднем по региону 10 189 рублей. Меньше всего в Курской области - 2483 рубля.

"Наша система ЖКХ схожа со странами Восточной Европы, где тоже было государственное субсидирование. И так же как и Россия, эти страны практически полностью от него уже отказались", - говорит координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

Доля платежей за услуги ЖКХ в России меньше, чем в некоторых европейских странах. Пожалуй, лидером по высоким платежам является Великобритания, жители которой отдают 22 процента своего дохода за жилищно-коммунальные услуги. Средняя зарплата англичанина составляет 2065 долларов. Из нее на оплату света, воды и других ресурсов расходуется не менее 456 долларов, или 28,3 тысячи рублей. Основная статья расходов в этой стране - электроэнергия, так как большинство квартир обогревается электрическими обогревателями. При этом в Лондоне собственник может выбрать несколько поставщиков электричества. К примеру, один поставляет электричество днем по одному тарифу, а другой ночью - по-другому.

Жителям Латвии приходится платить 18,9 процента от своего дохода по счетам ЖКХ. Средний заработок в Латвии составляет 812 долларов, или 54 тысячи рублей. Примерно 153 доллара, или 10,1 тысячи рублей, в месяц уходит на "коммуналку".

Выше российских платежи во Франции и США. Средняя зарплата во Франции составляет 2886 долларов, платежи за услуги ЖКХ съедают 13,5 процента семейного бюджета - 389 долларов в месяц, или 23,5 тысячи рублей. Зарплата американца равна 3263 долларам, а затраты на коммунальные услуги в среднем составляют 350 долларов в месяц (23,2 тысячи рублей, или 12,9 процента месячного дохода). Самые дорогие ресурсы в этих странах - вода и газ. Квартплаты в США не существует, но есть налог на недвижимость, он составляет 13 процентов от стоимости жилья.

По России ситуация неоднородная. Наиболее весома доля "коммуналки" в семейном бюджете жителей Республики Тыва (24,5 процента) и Камчатского края (16,3 процента), меньше всего платят за услуги ЖКХ в Республике Северная Осетия - Алания (6 процентов) и Курской области (6,3 процента).

Для Москвы показатель составил чуть выше среднего по стране - 13,9 процента, при этом в Санкт-Петербурге услуги ЖКХ обходятся дешевле (10,7 процента).

"Проблема нашей системы ЖКХ не в высоких тарифах. Если сравнивать с другими странами, то тарифы в России по многим ресурсам ниже, - отмечает Александр Козлов. - Проблема в правильности расчета потребленных ресурсов и энергоэффективности. Для нашей страны, к примеру, до сих пор характерны перетопы, когда тепла в дом подается больше необходимого. В итоге жильцы дома выпускают лишнее тепло в форточку".

Во многом принцип начисления сумм за коммунальные услуги во всех странах одинаков. Но в Европе в общих затратах на услуги ЖКХ непосредственно коммунальные услуги (вода, газ, свет, мусор) занимают 40 процентов, остальные 60 процентов уходят на ремонт и обслуживание дома. В России, напротив, на эти цели тратится лишь 20 процентов платежа, остальное составляют ресурсы.

Больше всего платят за ЖКУ жители Республики Тыва (24,5 процента семейного бюджета) и Камчатского края (16,3 процента), меньше всего - жители Республики Северная Осетия - Алания (6 процентов) и Курской области (6,3 процента)

Более 80 процентов счетов за коммунальные услуги в России оплачиваются безналично. Лидирует здесь Ненецкий автономный округ, 95,9 процента жителей которого платят удаленно. Также не ходить в банк или на почту предпочитают в Калининградской и Сахалинской областях, республиках Дагестан и Тыва, Приморском и Камчатском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Еврейской автономной области. В этих регионах доля безналичных платежей превышает 90 процентов.

В некоторых странах целиком или частично отсутствует плата за жилищно-коммунальные ресурсы. К примеру, местное население в Объединенных Арабских Эмиратах не платит не только за отопление (в нем просто нет необходимости), но и за свет и воду. Однако любой неместный житель обязан за них платить. Освобождены от оплаты по счетам жилищно-коммунальных служб также жители Кувейта и Ливии.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешев/ Ирина Жандарова

В Исландии нет управляющих компаний. У каждого дома есть свой фонд, в который все собственники отчисляют деньги. Из этого фонда оплачивается весь ремонт, который организует управляющий домом.

По европейским меркам в Исландии сравнительно недорогие коммунальные платежи - около 200 долларов в месяц. И это в очень дорогой стране. Таких цен удалось добиться в том числе за счет использования при отоплении и водоснабжении домов подогретой горячими источниками воды.

5038 рублей составиляют ежемесячные траты одной семьи на услуги ЖКУ

При этом многие европейские города не имеют центрального горячего водоснабжения. Вода нагревается непосредственно в доме, а собственники не платят за горячую воду, только за холодную и за ресурс, с помощью которого она была нагрета, к примеру, за электричество.







