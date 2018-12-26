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26.12.2018 17:30
Рубрика: ПДД

Штраф за опасное вождение Госдума рассмотрит в весеннюю сессию

Текст: Владимир Баршев
Ответственность за опасное вождение, а также введение залога за управление автомобилем в нетрезвом состоянии Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Напомним, что в правилах дорожного движения запрет на опасное вождение существует довольно давно - он был введен еще в 2016 году. Однако ответственности за несоблюдение этого пункта правил до сих пор нет. И объясняется это тем, что формулировка довольно расплывчата. Под нее можно подвести практически любое нарушение правил. А поэтому довольно опасно вводить под такую формулировку отдельную ответственность. Кроме того, это нарушение, длящееся во времени. То есть водитель должен совершить несколько опасных маневров, чтобы оказаться однозначно виноватым. Но любой полицейский должен пресечь нарушение и не допустить его повторного совершения.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Поэтому до сих пор, ведутся споры о том, как наказывать за такое нарушение и как его администрировать. Тем не менее, по словам Михаила Черникова, Госдума уже запланировала на весеннюю сессию рассмотрение поправок в КоАП, касающихся опасного вождения. Напомним, что в изначальном варианте предполагалось ввести штраф в размере 5 тысяч рублей. Позже прозвучали предложения ввести наказание за повторность в виде лишения прав.

Второй законопроект, подготовленный минфином, тоже несколько лет дожидается своего прочтения. Речь идет о введении залога в размере штрафа за управления автомобилем в нетрезвом виде. Попал пьяный водитель в руки к гаишникам, его проверили, оказался нетрезв. Автомобиль отправляется на штрафстоянку. Сейчас забрать его оттуда может любой человек. Да даже тот же самый, но только протрезвевший водитель. Законопроект минфина предполагает возврат автомобиля только в случае уплаты залога в размере штрафа, предусмотренного за управление в нетрезвом виде. То есть в размере 30 тысяч рублей.

При этом предполагается, что даже если тут же на месте выявления пьяного водителя обнаружился другой трезвый, который может отогнать машину, залог придется заплатить. Дело в том, что многие, наказанные по "пьяной" статье водители попросту отгуливают свой срок лишения прав, но штраф не платят. В итоге, для многих из них это и не наказание. А необходимость уплаты такого крупного штрафа для изволения машины из неволи, может оказаться сдерживающим фактором.

По словам Михаила Черникова, этот проект также внесен в график работы Госдумы на весеннюю сессию.

#ПДД #законопроекты #штрафы