Трамп ищет виновных в обвале на биржах США

Рекордный обвал американских биржевых индексов накануне рождественских и новогодних праздников может иметь печальные последствия для министра финансов США Стивена Мнучина. По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленный источник в Белом доме, президент Дональд Трамп все больше разочаровывается в своем министре и винит его за ситуацию на рынке ценных бумаг.

Этот кризис - первый серьезный стресс-тест для главы финансового ведомства. Последнюю неделю он пытался остановить падение индексов. Однако его заявления по итогам переговоров с ключевыми банкирами, финансистами и промышленниками не сумели стабилизировать рынки. Мнучин также предпринял попытку подобрать и представить президенту положительные данные по экономической статистике США. Но и тут не преуспел.

На этой неделе в США отмечали главный праздник в году - католическое Рождество. Мнучин на праздничные дни покинул Вашингтон и отправился на мексиканский курорт, в то время как президент из-за приостановки работы правительства был вынужден отменить поездку в свой клуб Мар-а-Лаго во Флориде, а потому пребывал в дурном расположении духа. Плохие биржевые сводки с телеэкранов в Белом доме только усугубили раздражение главы государства. Если верить слухам, Мнучин теперь "находится под прицелом".

Сам Трамп эти слухи пока отрицает. В начале этой недели он заверил журналистов, что "очень доверяет" министру финансов и считает его "талантливым и умным". А в Белом доме спекуляции по поводу отставки министра навали "чепухой", заверив, что тот продолжит работать на этой должности.

В публичных заявлениях глава государства возложил вину за обвал биржевых индексов на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. ФРС недавно, уже в четвертый раз за этот год, приняла решение повысить базовую ставку, а президент считает такие темпы слишком высокими и опасается, что это навредит экономике.

Но, как утверждает источник CNN, гнев президента постепенно мигрирует с Пауэлла на Мнучина. Во-первых, именно министр финансов порекомендовал главе Белого дома назначить Пауэлла главой ФРС. Во-вторых, юристы расходятся в мнении о том, имеет ли президент полномочия для увольнения председателя ФРС. В Белом доме в последние дни признавали, что скорее всего ответ отрицательный. В любом случае таких прецедентов в истории США еще не было. А вот заменить главу минфина президент может по своему желанию.

Об угрозе увольнения Мнучина накануне сообщило и агентство Bloomberg. По его данным, судьба министра финансов будет зависеть от дальнейшей динамики биржевых индексов. Якобы в Белом доме у Мнучина достаточно противников, которые ранее не трогали его из-за лояльности президенту, но готовы использовать сложившуюся ситуацию.

Пока сложно сказать, насколько серьезна опасность увольнения для Мнучина. С одной стороны, текучка кадров у Трампа высокая и президент без сожаления расстается с разочаровавшими его чиновниками. Мнучин до сих пор считался одним из его наиболее близких советников, но, как показывает практика, это не панацея. За два года Трамп поменял практически всех, кого считали наиболее влиятельными фигурами в его окружении. Неприкасаемые разве что его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

С другой, отставке высокопоставленного чиновника, как правило, предшествует некая прелюдия. Например, Трамп начинает нелестно отзываться о подчиненном. С Мнучином этого пока не произошло.

Но следует учитывать, что до сих пор серьезных причин для этого и не было. Глава минфина был лоялен президенту, а состояние экономики США в последние пару лет было относительно безоблачным - она росла высокими темпами, индексы били рекорды, безработица снижалась. Эти тенденции наметились еще при администрации Барака Обамы, поэтому сложно сказать, насколько это результат действий администрации Трампа, а насколько - естественное восстановление после рецессии. Но Трамп называл экономический бум именно своей заслугой и одним из ключевых успехов своего правления. Поэтому обвал индексов - крайне болезненный удар для главы государства. Эксперты считают, что снижение индексов вызвано опасениями относительно состояния мировой экономики, торговым противостоянием Вашингтона и Пекина, приостановкой работы американского правительства, а также повышением базовой ставки в США.

Между тем

В Новом Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам, в городе Пуэбло одуванчики считаются запретным растением, а в Айдахо запрещено рыбачить сидя на верблюде - эти и аналогичные нелепые законы в США давно уже никто не воспринимает всерьез. Однако выяснилось, что не менее нелепые статьи расходов заложены в бюджете Соединенных Штатов. О них на своем сайте рассказал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Так, он подсчитал, что на безумные, по его словам, траты в уходящем году было выделено из бюджета 114,5 миллиона долларов.

Сенатор привел конкретные примеры брошенных на ветер денег налогоплательщиков. Вот не совсем полный перечень такого рода расходов. Так на поддержание несуществующей армии в Сомали заложено 76 миллионов долларов, на изучение древней охоты на ослов и лошадей на Анатолийском полуострове - 361 тысяча долларов, на создание сериала на афганском языке - 653 тысячи долларов. Курсы по лоббированию в посольстве США в Руанде обошлись американскому налогоплательщику в 250 тысяч долларов, изучение влияния воздушных потоков на ящериц - еще в 80 тысяч долларов, на производство рекламы для привлекательности американских колледжей среди студентов-индийцев в бюджете заложено 75 тысяч долларов, а на создание оперы о принце Гарри - 5 тысяч долларов.

Но совсем уж невероятными, по мнению Рэнда Пола, стали траты в 800 тысяч долларов на... исследования сексуальной активности перепелов под воздействием кокаина.

Сенатор обратился к налоговой службе и сотрудникам Федерального бюро расследований с просьбой проверить целесообразность выделения денег на столь экзотические проекты.

Подготовил Юрий Ершов