В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море

Заявлениями о судоходстве в Азовском море президент Украины Петр Порошенко старается компенсировать свое вынужденное решение об отмене военного положения, убежден член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Об этом сенатор написал в своем Facebook.

"Впадая в очередной раз в антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко в данном случае имеет своей целью отыграть свое вынужденное решение об отмене военного положения, - написал Клинцевич. - Но политика - не любительские шахматы, в которых, что называется, можно взять ход назад".

Напомним, что Порошенко отменил действие военного положения на Украине, введенное в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе.