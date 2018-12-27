"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ

"Альпари" планирует обжаловать решение регулятора об отзыве лицензии.

"За свою историю компания неоднократно получала лицензии в разных юрисдикциях и ни разу не сталкивалась с решением регуляторов о прекращении их действия за невыполнение лицензионных требований", - говорится в официальном сообщении компании.

Также уточняется, что до получения официального уведомления об отзыве лицензии обслуживание клиентов будет продолжено в соответствии с российским законодательством.

О лишении лицензий форекс-дилеров нескольких крупных компаний ЦБ объявил сегодня, 27 декабря. В списке оказались "Форекс Клуб", "Телетрейд Групп", "Альпари Форекс", "Трастфорекс" и "Фикс Трейд".

В компаниях утверждают, что не ожидали такого поворота событий. В официальном сообщении регулятора, между тем, говорится о "неоднократном нарушении" с их стороны требований законодательства РФ.