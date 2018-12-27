АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года

Российский автогигант повысит цены на весь модельный ряд в РФ с 1 января 2019 года. Такую информацию "РГ" подтвердил источник в дилерской среде марки.

Причина - повышение НДС с Нового года. Налог вырастет с 18 до 20%. Сами же машины Lada подорожают на 2,5-3%.

Напомним, накануне о повышении цен на свои модели объявила Mitsubishi. Как ожидается, подорожание составит от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля японского бренда. По тому же пути пойдет и Nissan.

Но на этих компаниях вряд ли все закончится. По данным СМИ, Kia, Ford, Audi, Hyundai также перепишут прайс-листы на машины с 1 января. Стоит ожидать аналогичного решения и от других марок.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "России 24", что рост продаж автомобилей в России в 2018 году составит около 14%, производство легковых машин вырастет примерно на том же уровне.

Напомним, "РГ" проанализировала ситуацию с предновогодними скидками на новые автомобили. Они оказались существенно ниже, чем в прошлые годы, но некоторая свобода маневра для прагматичных покупателей все же остается.