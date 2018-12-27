Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
Видео: Renault Twizy и Mercedes-AMG GT R устроили необычный заезд 09:45
Subaru планирует привезти в Россию новый большой внедорожник 01:36
"Буханке" продлили жизнь на три года 26.12.2018
27.12.2018 14:00
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Российский автогигант повысит цены на весь модельный ряд в РФ с 1 января 2019 года. Такую информацию "РГ" подтвердил источник в дилерской среде марки.  

Причина - повышение НДС с Нового года. Налог вырастет с 18 до 20%. Сами же машины Lada подорожают на 2,5-3%. 

Напомним, накануне о повышении цен на свои модели объявила Mitsubishi. Как ожидается, подорожание составит от 25 000 до 50 000 рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля японского бренда. По тому же пути пойдет и Nissan.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новый "бюджетник" Lada: названа цена

Но на этих компаниях вряд ли все закончится. По данным СМИ, Kia, Ford, Audi, Hyundai также перепишут прайс-листы на машины с 1 января. Стоит ожидать аналогичного решения и от других марок. 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "России 24", что рост продаж автомобилей в России в 2018 году составит около 14%, производство легковых машин вырастет примерно на том же уровне.

Напомним, "РГ" проанализировала ситуацию с предновогодними скидками на новые автомобили. Они оказались существенно ниже, чем в прошлые годы, но некоторая свобода маневра для прагматичных покупателей все же остается.

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Largus "для экономных"
Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать
#Lada