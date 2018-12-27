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Рубрика: Экономика

ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры

Текст: Игорь Зубков
"Альпари Форекс", "Телетрейд Групп", "Форекс Клуб", "Фикс Трейд" и "Трастфорекс" фактически использовали лицензию Банка России в своей агрессивной рекламе для привлечения клиентов в офшорные материнские форекс-компании, заявила журналистам директор Департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг Банка России Лариса Селютина.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В четверг Банк России отозвал лицензии у пяти из девяти легально работающих в России форекс-дилеров за неоднократные нарушения закона о рынке ценных бумаг. Попытки продолжить деятельность этими компаниями, если они будут предприниматься, незаконны. Их реклама также теперь запрещена.

По словам Селютиной, все пять форекс-дилеров являлись убыточными, однако прекрасно себя чувствовали, поскольку выступали в качестве площадок для продвижения услуг зарубежных компаний. На производство и размещение рекламы приходились основные расходы "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и других трех компаний. "Попадаясь на эту рекламу, граждане, как правило, выходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающей под аналогичным брендом", - сказала Селютина.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Привлечение клиентов в дочерние компании, работающие в российском правовом поле, велось в минимальном объеме, чтобы избежать отзыва лицензии за неосуществление деятельности. На все пять компаний приходилось около 2 тысяч клиентов, из них активными (совершившими хотя бы одну сделку в течение месяца) были 470, сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Общий объем обязательств пяти компаний перед клиентами составляет всего 35 миллионов рублей (размер счета - от 500 до 180 тысяч рублей), это 3,7 процента от обязательств российского сегмента рынка форекс. Эти деньги должны быть возвращены клиентам до 27 января. По словам Селютиной, средний "срок жизни" одного "легального" клиента составлял от 40 до 80 дней, то есть люди достаточно быстро теряли деньги и теряли интерес к спекуляциям валютой на рынке форекс. В ЦБ затруднились оценить, сколько именно клиентов было привлечено этими компаниями в материнские офшоры.

После реформы российского рынка форекс право осуществлять деятельность у его лицензированных участников появилось в мае 2017 года. Реформа и лицензирование предполагали, что форекс-дилеры переведут клиентов из российских юрисдикций в российское правовое поле, "однако за полтора года ни один клиент (пяти лишенных лицензии компаний - прим. ред.) не был переведен, несмотря на то, что такие договоренности были", сказала Селютина. Клиенты остались в правовом поле таких офшоров, как Сент-Винсент и Гренадины, где отсутствует жесткое регулирование финансового рынка.

По словам Селютиной, Банк России месяц назад потребовал от главы Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова представить четкий план по переводу клиентов проблемных компаний в российскую юрисдикцию, но "никакой реакции на сигналы регулятора не последовало".

На вопрос, будут ли заблокированы сайты, через которые форекс-дилеры привлекали клиентов в офшорные компании, Лях ответил, что регулятор предпримет меры "для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российской юрисдикции" компаниями, которые лишились лицензии.

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