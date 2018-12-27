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Эдгар Райт проспорил Джеймсу Вану "Оскар"

Новости
    27.12.2018, 10:55
Текст:   Генри Достоевский
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Золотой мальчик" режиссерского ремесла Джеймс Ван в интервью Collider, рассказывая о различных сложностях, связанных с созданием сверхудачного "Аквамена", недавно преодолевшего прокатный рубеж в 500 млн долларов, поведал и о забавном пари с его коллегой, автором "Малыша на драйве" и "Зомби по имени Шон" Эдгаром Райтом.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь идет вот о чем. В 2016 году Эдгар Райт опубликовал твит, в котором он пообещал лично вручить премию "Оскар" Джеймсу Вану, если тот умудрится внедрить в свой фильм отсылку к старому британскому мультсериалу 60-х годов "Стингрей".

И отсылка к сериалу в "Аквамене" действительно присутствует: по телевизору, который разбивает героиня Николь Кидман, как раз и идет трансляция шоу. Ван подтвердил, что "Стингрей" появился в фильме именно после твита Райта. Теперь режиссер ждет, когда Райт посмотрит картину и выполнит свое обещание.

В свою очередь Райт признался, что в курсе выполнения условия пари и, хотя он еще и не посмотрел "Аквамена", в шутку уже попросил Академию ему помочь.

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