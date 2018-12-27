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Инвесторы, связанные с игорным бизнесом, смогут защитить свои интересы в случае ликвидации той или иной игорной зоны. Закрыть ее можно будет только на основании специального закона.

Документ о внесении изменения в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр публикует сегодня "Российская газета".

В целях защиты прав инвесторов ликвидация игорной зоны, существующей менее 10 лет с момента создания, или изменение ее границ допускается только на основании федерального закона.

При этом причиненный реальный ущерб компенсируется инвесторам в порядке, определенном правительством Российской Федерации. Ущерб будет возмещаться из бюджета субъекта РФ, в котором расположена игорная зона, за счет полученного на эти цели трансферта из федерального бюджета.

В случае с игорными зонами, существующими более 10 лет, убытки возмещению не подлежат. Но такие зоны могут быть ликвидированы не раньше чем через 3 года после того, как было принято соответствующее решение. В это время игры могут проводиться в обычном режиме.

"Если этот компенсационный механизм заработает, то это хорошая новость для инвесторов, так как они будут застрахованы от внезапных решений властей о ликвидации или изменении границ игорных зон. Пока не очень понятно, в каком порядке будет производиться компенсация, но само наличие такого механизма - уже положительное изменение для этой отрасли", - отметил Алим Бишенов, адвокат, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специально выделенных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Любая игорная деятельность (кроме букмекерской, тотализаторов и лотерей) вне этих зон запрещена законом. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму.

На компенсацию не сможет рассчитывать комплекс "Азов-Сити", работающий ранее на границе Краснодарского края и Ростовской области, первая в стране действующая федеральная игорная зона. "Азов-Сити" окончательно прекратит свою деятельность после 31 декабря 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Решение отказаться от этой зоны было принято в 2015 году, а вместо нее в Краснодарском крае была создана другая игорная зона - на территории Красной Поляны в Сочи. Законодательство предполагает наличие только одной игорной зоны в границах субъекта Федерации.

Экономика Бизнес Вступают в силу в январе 2019 года
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