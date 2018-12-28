Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; N 45, ст. 5746; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2014, N30, ст. 4223, 4279; 2016, N18, ст. 2497; 2017, N49, ст. 7330) следующие изменения:

1) часть 12 статьи 6 признать утратившей силу;

2) в статье 9:

а) в части 3 слова "создания и ликвидации" заменить словами "создания, ликвидации и изменения границ";

б) в части 4 слова "о создании и ликвидации" заменить словами "о создании, ликвидации и об изменении границ";

в) в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: "Решение о ликвидации игорной зоны или об изменении границ игорной зоны, если такое изменение повлечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, не может быть принято Правительством Российской Федерации до истечения десяти лет со дня ее создания, если иное не предусмотрено федеральным законом.";

г) дополнить частями 71 - 74 следующего содержания:

"71. Решение о ликвидации игорной зоны или об изменении границ игорной зоны, если такое изменение влечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, принятое Правительством Российской Федерации по истечении десяти лет со дня ее создания, должно предусматривать, что ликвидация игорной зоны или изменение ее границ могут быть осуществлены не ранее чем через три года со дня принятия такого решения. Деятельность по организации и проведению азартных игр в этой игорной зоне может осуществляться организатором азартных игр на основании разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне до окончания срока, предусмотренного решением Правительства Российской Федерации.

72. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о ликвидации игорной зоны или об изменении границ игорной зоны, если такое изменение влечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, по истечении десяти лет со дня ее создания убытки организатора азартных игр либо иных лиц, которым переданы в собственность или аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в этой игорной зоне, возмещению не подлежат.

73. В случае ликвидации игорной зоны или изменения границ игорной зоны, если такое изменение влечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, на основании федерального закона до истечения десяти лет со дня ее создания реальный ущерб, причиненный организатору азартных игр либо иным лицам, которым переданы в собственность или аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в этой игорной зоне, подлежит компенсации. Порядок компенсации указанного реального ущерба, включая порядок определения размера его компенсации, состав документов, подтверждающих затраты, понесенные организатором азартных игр либо иными лицами, которым переданы в собственность или аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в этой игорной зоне, определяются Правительством Российской Федерации.

74. Реальный ущерб, причиненный лицам, указанным в части 73 настоящей статьи, подлежит компенсации из бюджета субъекта Российской Федерации за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на компенсацию такого ущерба.";

3) часть 1 статьи 11 после слов "ее образующие," дополнить словами "должны иметь общие границы и";

4) в статье 13:

а) в части 3 слова "и действует до момента ликвидации соответствующей игорной зоны" исключить;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Если иное не предусмотрено федеральным законом, разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне аннулируется органом управления игорной зоной со дня ликвидации игорной зоны или изменения ее границ, установленного решением Правительства Российской Федерации о ликвидации игорной зоны или об изменении границ игорной зоны, если такое изменение влечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, которые связаны с последствиями ликвидации или изменения границ игорных зон, созданных после дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и участниками которых являются в том числе организаторы азартных игр либо иные лица, которым переданы в собственность или аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в этих игорных зонах.

3. В отношении игорных зон, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением игорной зоны, подлежащей ликвидации до 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", положения части 72 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" применяются по истечении десяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о ликвидации игорной зоны, созданной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, или об изменении границ этой игорной зоны (за исключением игорной зоны, подлежащей ликвидации до 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"), если такое изменение влечет невозможность осуществления организатором азартных игр деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, до истечения десяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона реальный ущерб организатора азартных игр либо иных лиц, которым переданы в собственность или аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в этой игорной зоне, подлежит компенсации.

5. Положения части 71 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не применяются в отношении игорной зоны, подлежащей ликвидации до 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин