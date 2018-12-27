Пока почти все европейские чемпионаты ушли на рождественские каникулы, в Англии продолжают играть в футбол.

Очередной, 19-й по счету тур Премьер-лиги пришелся на легендарный boxing day, или "День коробочек". Многие болельщики путаются в этом термине, предполагая под ним ударный отрезок с конца декабря по начало января, когда каждая команда играет по три матча. На самом деле boxing day - это следующий день после католического Рождества (26 декабря). А под "коробочками" подразумеваются подарки, которые люди оставляют друг другу под елками. В рамках boxing day проходит лишь один тур.

- "Манчестер Сити" очень силен. Но у них есть слабости. Если "Ливерпуль" ими воспользуется, то вполне может побороться за титул. Но ему нужно решить проблемы в защите. Атака выигрывает матчи, оборона - трофеи, - сказал перед стартом сезона бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, когда его попросили назвать фаворита чемпионской гонки.

Действительно, за те 2,5 года, что Юрген Клопп тренирует "Ливерпуль", к команде никогда не возникало вопросов по атаке. Она всегда с легкостью создавала моменты и забивала. Но с обороной была беда. Клопп отлично понимал: если он не наладит игру в защите, никаких титулов даже с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино не будет.

Ради этого немецкому специалисту пришлось отойти от своих принципов. В бытность главным тренером дортмундской "Боруссии" он признавался, что никогда не заплатит за игрока больше 50 миллионов евро. Но минувшим летом "Ливерпуль" наконец раскошелился на голкипера мирового уровня, заплатив 72,5 миллиона евро на покупку бразильца Алиссона. Чуть ранее за 80 миллионов был куплен Вирджил ван Дейк, которого многие специалисты называют чуть ли не лучшим защитником в Европе.

Как результат - "Ливерпуль" выиграл первый круг нынешнего розыгрыша Премьер-лиги с отрывом в шесть очков от "Тоттенхэма" и семь от "Манчестер Сити", пропустив в 19 встречах всего семь мячей. Впрочем, Клопп не спешит с выводами.

- Во втором круге нам предстоят гостевые матчи с "Манчестер Сити" и "Юнайтед", "Арсеналом". Так что ничего еще не решено, - отметил немец после матча с "Ньюкаслом" (4:0), в котором он одержал сотую победу у руля "Ливерпуля". - Шестиочковый отрыв ничего не значит. Может, для журналистов и болельщиков это солидный задел, но только не для меня.

Между тем британские СМИ сообщают, что уже в ближайшее время "Ливерпуль" продлит контракт с Клоппом на улучшенных условиях. И что якобы немец станет самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 16 миллионов евро в год.

- Мы 29 лет не выигрывали чемпионат Англии. Если Клопп это сделает, пусть ему платят хоть 50 миллионов. Он станет легендой, - считает экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер.

Казалось, главным конкурентом "красных" будет "Манчестер Сити". Но действующий чемпион Англии сейчас явно не в форме. В последних четырех матчах "горожане" трижды проиграли. И если поражение в Лондоне от "Челси" еще как-то можно объяснить, то результаты встреч с "Кристал Пэлас" (2:3) и "Лестером" (1:2) удивили всех. Включая и главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу.

- Не знаю, что происходит с ребятами, - признался он. - Видимо, у нас психологические проблемы. Забиваем первыми, но не можем удержать преимущество. Такого с нами не было. Я признаю: на данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сильнее "Манчестер Сити". Они заслуженно опережают нас в таблице.

Фантастический ход набрал "Тоттенхэм". Лондонцы одержали пять побед подряд в Премьер-лиге, забив 17 мячей.

- Все логично. Пока все вокруг говорили о "Манчестер Сити", "Ливерпуле" и "Челси", мы спокойно делали свою работу, - отметил бомбардир "Тоттенхэма" Гарри Кейн. - Да, мы можем стать чемпионами, почему бы и нет? Нам для этого и трансферы зимой не нужны. У нас и без них сильная команда.

Нешуточная борьба развернулась за четвертое место, дающее право выйти в Лигу чемпионов. Вероятно, бороться за него будут три команды - "Челси" с "Арсеналом" и набирающий силу после ухода Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед". В boxing day "красные дьяволы" уверенно обыграли дома "Хаддерфсилд" (3:1), одержав вторую победу подряд при Уле Гуннаре Сульшере. В дебютной встрече норвежца у руля "Юнайтед" команда разгромила "Кардифф" (5:1).

- Ребята, наконец, счастливы, - уверен Сульшер - У них теперь больше свободы. Посмотрите, как тот же Погба заиграл. Лингард, Рашфорд - все эти футболисты должны получать наслаждение от футбола. Что касается борьбы за Лигу чемпионов, то пока еще ничего не решено. Да, мы отстаем от "Арсенала" на шесть очков, а от "Челси" - на восемь. Но я уверен, что их еще можно обогнать.