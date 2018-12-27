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27.12.2018 12:00
Рубрика: Власть

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

В России иностранцы смогут оформлять бессрочный вид на жительство.

С соответствующей инициативой выступило МВД. Проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Фото: Depositphotos.com
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Ведомство уточняет, что предложенные изменения упростят механизм реализации института постоянного проживания. "Такой подход ... предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", - говорится в пояснении к законопроекту.

Сейчас вид на жительство предоставляется сроком на пять лет, также его необходимо продлевать каждые пять лет.

Ранее замглавы Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова рассказала, что ведомство намерено инициировать законодательные изменения, которые упростят пребывание в России граждан других государств, получивших образование в России.

Власть Право Личные документы Правительство МВД
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