На канале "Пятница!" опровергли информацию о закрытии "Орла и Решки"

На телеканале "Пятница!" опровергли ранее прозвучавшую информацию о том, что его популярный проект, трэвел-шоу (передача о путешествиях) "Орел и Решка" ждет закрытие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Напомним, перед этим в официальном Instagram-аккаунте передачи было опубликовано видеообращение ее ведущих, где молодые люди со слезами на глазах прощаются со зрителями, заметив, что рано или поздно этот момент должен был настать.

"Никто не закрывал проект "Орел и Решка". Завершился очередной сезон - "Перезагрузка", - пояснили на канале

Уточнив, что речи о каком-то спонтанном решении нет, и изначально проект "Перезагрузка" был рассчитан именно на два года. И впереди у зрителей - новые сезоны трэвел-шоу.

"Орел и решка", неоднократный лауреат премии ТЭФИ, выходит с февраля 2011 года, имея ряд спин-оффов и специальных выпусков, соведущими которых в разное время выступали такие звезды, как Светлана Лобода, Анфиса Чехова и Екатерина Варнава.