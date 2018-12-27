Пожилые люди получат обязательную долю в наследстве

Женщины после 55 лет и мужчины от 60 лет сохранят право на обязательную долю в наследстве. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс публикует сегодня "Российская газета".

Правило "обязательной доли" по сути запрещают человеку оставлять без всего некоторых из своих родных. Он обязан не просто упомянуть их в завещании, но не вправе отписать им меньше положенного минимума. Обязательная доля составляет не менее половины от того, что родственники получили бы при разделе наследства по закону, то есть без завещания.

Как пояснил автор закона председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Однако в связи с повышением пенсионного возраста, в закон пришлось внести поправки, чтобы сохранить существующие гарантии. Иначе право на обязательную долю потеряли бы люди, перешагнувшие старый порог пенсионного возраста, но не достигшие пенсионных лет по новым требованиям.

Теперь узнать, у какого нотариуса находится наследственное дело, можно в режиме онлайн

В частности, как поясняют эксперты, под действие более строгих правил могли бы попасть родители наследодателя, его супруг или супруга, дети, а также иждивенцы, проживающие совместно с ним не менее года до его смерти.

"Принятым законом вносится изменение, согласно которому сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин - на уровне 55 лет, для мужчин - на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам "предпенсионного" возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав", - сказал Павел Крашенинников. Закон сохраняет такой возраст и для всех прочих случаев наследования по нетрудоспособности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Кстати, в минувшем году нотариусы запустили новый сервис, позволяющий практически мгновенно узнать в электронном режиме, куда обратиться за наследством. Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело, и какой именно нотариус его ведет, нужно открыть реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и ввести необходимую информацию: фамилию и имя наследодателя, даты его рождения и смерти. Это позволит избежать обхода всех нотариальных контор в поисках необходимого нотариуса. Раньше зачастую наследники, которые не хотели делить имущество, нарочно утаивали эту информацию или прятали завещание от других родственников.

Теперь скрывать завещание бесполезно. Нет смысла и подделывать его. "Иногда ведь встречаются такие случаи, что и подделывают завещания, свидетельства о смерти. Особенно часто подделывают справки, подтверждающие место проживания наследодателя перед смертью. Единая информационная система нотариата помогает решить этих проблемы", рассказывают представители Федеральной нотариальной палаты. В реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата находится более 2,6 миллиона документов.

2,6 миллиона документов находится в реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата. По реестру любой гражданин может узнать, какой нотариус ведет дело

В свою очередь президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что "публичные онлайн-сервисы нотариата очень позитивно воспринимаются обществом".

Кроме реестра открытых наследственных дел, существует также реестр завещаний. Он помогает нотариусу мгновенно находить всю актуальную информацию о завещаниях, вне зависимости от того, в каком городе, у какого нотариуса и когда те составлялись. В реестре по последним данным уже более 2,1 миллиона завещаний.