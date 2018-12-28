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28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 495-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 25 декабря 2018 г.
Опубликован 28 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ

Комментарии Российской Газеты

Пожилые люди получат обязательную долю в наследстве

Принят Государственной Думой 13 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4553; 2003, N 46, ст. 4441; 2017, N 31, ст. 4750) изменение, дополнив его статьей 82 следующего содержания:

"Статья 82. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные статьей 1148, пунктом 1 статьи 1149 и пунктом 1 статьи 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются также к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин