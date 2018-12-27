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Рубрика: Власть

Путин и Пашинян обсудили особые отношения России и Армении

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Президент России Владимир Путин провел переговоры с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Москва сделает все, чтобы сохранить высокий уровень отношений с республикой. Ереван настроен на развитие сотрудничества по всем направлениям, а также дальнейшую интеграцию в рамках ЕврАзЭС. Еще Пашинян пригласил Путина в его страну с визитом.

"Мы очень рады вас видеть в Москве. Это первый ваш приезд к нам после убедительной победы на выборах, вашей победы, ваших сторонников", - заметил российский лидер и пожелал удачи в реализации планов.

"Наши отношения характеризовать не нужно. Это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием", - оценил Путин.

Россия уверенно лидирует в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами - 25,5 процента. Работает свыше двух тысяч предприятий, растет товарооборот, в прошлом году - почти на 30 процентов. В этом году за десять месяцев прибавил еще 17,5 процента.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Думаю, что динамика хорошая. Нужно ее сохранять. Мы готовы это делать со своей стороны, - заверил российский лидер. - Будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся, и не только в этой сфере, но и в других направлениях". "Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, наше сотрудничество по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза", - уточнил он.

"Я тоже очень рад вас видеть, видеть наших коллег. Правда, я уже сбился со счета, которая наша встреча, - сказал Пашинян. - Но подсказали мне в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров, а точнее, я в тройке лидеров".

"Я уверен, я думаю, что это подчеркивает контекст наших особых стратегических отношений. Я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится. И надеюсь, что еще будет развиваться", - заметил армянский премьер.

"Конечно же, мы тоже в следующем году ждем вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно", - пригласил Пашинян.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Конечно, наши политические и экономические отношения растут", - оценил армянский премьер. Сославшись на российские СМИ, он заметил, что в новогоднем сезоне Армения - самое популярное направление российских туристов, и в сравнении с прошлым годом турпоток вырастет на 70 процентов. "Это значит, как минимум, что люди не только заинтересованы, но и в Армении российских туристов очень хорошо принимают, и они себя очень хорошо чувствуют, - сказал Пашинян. - Это подчеркивает глубину наших отношений: это не только политические, экономические, но и человеческие отношения, культурные отношения. Я уверен, что все эти отношения будут развиваться".

"Недавно в Армении прошли досрочные парламентские выборы, и я очень рад что эти выборы прошли в соответствии с законом, они были свободные. Я очень рад, что это констатировали международные наблюдатели, в том числе наблюдатели из Российской Федерации", - подчеркнул армянский премьер.

"Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям", - заверил Пашинян. "Мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, и мы очень серьезно относимся к нашему председательству в Евразийском экономическом союзе", - добавил он. "У нас довольно большая повестка для сегодняшних обсуждений, и мы настроены позитивно. Уверен, что у нас будут позитивные итоги", - заключил он.

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