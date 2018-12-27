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Рубрика: Дороги

Стоп, машина

Какие улицы в центре столицы перекроют в праздники?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7757 (294)
Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество", который стартовал в Москве 14 декабря и продлится по 13 января, набирает обороты.

Спектакли, мастер-классы и спортивные игры проводятся прямо на центральных улицах. Посмотреть их и просто прогуляться по нарядно украшенной Москве выйдут миллионы москвичей и гостей города. А потому практически весь центр отдается на откуп пешеходам. Куда на автомобиле лучше не соваться в новогодние каникулы, узнавал обозреватель "РГ".

Фото: РИА Новости
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Как и в прошлом году, центральном местом гуляний станет улица Тверская. Ее перекроют 29 декабря от Пушкинской площади до Охотного Ряда и откроют для транспорта лишь вечером 3 января. Все эти дни там будут идти концерты, танцевальные, цирковые и спортивные шоу, различные перформансы и масса других ярких мероприятий.

Можно будет спокойно прогуляться по Моховой от Воздвиженки до Тверской, по Охотному Ряду, Театральному проезду, от Большой Дмитровке до Петровки, а от Петровки до Рождественки, где проезд перекроют с 3 часов дня 31 декабря до конца 2 января. На Рождественке, кстати, будет работать digital-студия для детей, где на множестве мастер-классов их будут учить работать в графических редакторах, чтобы создать иллюстрации с любимыми сказочными героями.

Проехать нельзя будет и по всем переулкам, прилегающим к улице Тверской внутри Бульварного кольца. Ограничения введут на расстояние квартала до пересечения с другими улицами и переулками. Так, например, Леонтьевский переулок будет перекрыт до пересечения с Большим Гнездниковским переулком, а Брюсов переулок - до пересечения с Елисеевским. Длина перекрытий в среднем - 200 метров. Само собой, не будет машин на Камергерском и Столешниковом переулках - пешеходных в любое время года. Будет перекрыт проезд так же по Большой Дмитровке и Петровке до пересечения с Дмитровским переулком.

Фото: Сергей Михеев
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Вводятся ограничения и на улицах между Лубянкой, Китай-городом и Кремлем. Варварку закроют с 30 на 31 декабря до утра 3 января, а Ильинку, Большой и Малый Черкасские переулки перекроют чуть позже - до 2 часов дня 30 декабря там еще можно будет проехать на машине.

Чтобы точно знать, на каких участках перекрытых улиц будут самые интересные новогодние мероприятия, можно воспользоваться специальной вкладкой, посвященной фестивалю "Путешествие в Рождество", на сайте столичной мэрии. С помощью расширенного меню там легко выбрать развлечение по вкусу, ограничив поиск такими параметрами, как дата, тип развлечения и его семейная ориентированность.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Иван Пышечкин