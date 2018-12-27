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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку

Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - на три года отсрочена "мусорная" реформа. Они получили право до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

Такое решение принято, поскольку территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые являются одновременно и городами, и субъектами РФ, не позволяет решить проблему с утилизацией отходов внутри их границ.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
С 1 января 2019 года в России начнется "мусорная" реформа

Кроме того, закон изменяет работу региональных операторов по обращению с ТКО. Если конкурсный отбор регионального оператора не состоялся или регоператор досрочно прекратил свою работу, любой субъект РФ вправе присвоить статус регоператора без конкурса любому другому оператору. Но не более чем на год. При отказе от заключения соглашения договор можно заключить с ГУП или МУП, которые имеют лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Если и в этом случае оператор не будет найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года положения о "мусорной" реформе.

Также документ разрешает регионам использовать до 1 января 2023 года объекты размещения ТКО, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не вошедшие в госреестр объектов размещения отходов. Но только если у них будет специальное заключение минприроды.

Как ранее заявлял "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, принятые поправки к Закону "Об отходах производства и потребления" дают дополнительные механизмы, способные оперативно решать возникающие вопросы, как то: внезапное прекращение деятельности регоператора или возникновение дефицита мощностей зарегистрированных полигонов. "Для чего сейчас будут взяты на баланс неучтенные свалки и установлен окончательный срок их ликвидации. При этом решается проблема логистики в отдаленных территориях. Регионам дается дополнительное время - до года, чтобы полностью отладить новую систему обращения с отходами. Также внесенными поправками определен срок окончательной ликвидации мест размещения отходов, которые не вошли в госреестр объектов размещения отходов. Эти решения направлены на то, чтобы защитить общество от рисков: максимально снизить издержки для граждан и установить в регионах приемлемую плату за вывоз мусора", - отмечал министр.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва ЮФО Севастополь СЗФО Санкт-Петербург Вступают в силу в январе 2019 года
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