Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в статью 291 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2012, N 27, ст. 3587; 2016, N 27, ст. 4187; 2017, N 1, ст. 27) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. До 1 января 2023 года запрет, установленный пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, также не распространяется на объекты, указанные в пункте 8 настоящей статьи.";

2) дополнить пунктами 5 - 9 следующего содержания:

"5. До 1 января 2022 года субъекты Российской Федерации - города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь вправе не применять положения настоящего Федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации региональными операторами. В указанном случае на территории субъекта Российской Федерации -города федерального значения этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, а плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том числе в случае его отказа от осуществления деятельности, вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора и заключить соответствующее соглашение с юридическим лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории данного субъекта Российской Федерации, либо с юридическим лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории другого субъекта Российской Федерации, граничащего с данным субъектом Российской Федерации, а при отказе соответствующего юридического лица от заключения соглашения - с государственным или муниципальным унитарным предприятием либо государственным или муниципальным учреждением, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

7. В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации право, указанное в пункте 6 настоящей статьи, не может быть реализовано, субъект Российской Федерации вправе не применять до 1 января 2020 года в одной или нескольких зонах деятельности регионального оператора, где региональный оператор отсутствует, положения настоящего Федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов региональными операторами. В указанном случае на территории субъекта Российской Федерации этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, а плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

8. До 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов. Указанные объекты при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, о возможности использования указанных объектов для размещения твердых коммунальных отходов по решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут быть включены в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации (далее - перечень). Порядок формирования и изменения перечня и порядок подготовки заключения, предусмотренного настоящим пунктом, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. Данные о месте нахождения объектов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в перечень, вносятся в территориальную схему обращения с отходами соответствующего субъекта Российской Федерации. Объекты, указанные в настоящем пункте, подлежат исключению из территориальной схемы обращения с отходами не позднее 1 января 2023 года и подлежат обустройству и рекультивации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Объекты, включенные в перечень и территориальную схему обращения с отходами, могут использоваться для размещения твердых коммунальных отходов без лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов I - IV классов опасности. Деятельность по размещению твердых коммунальных отходов на объектах, включенных в перечень, регулируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для объектов размещения отходов.".

Президент Российской Федерации В. Путин