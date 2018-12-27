Сельским детям предложили ездить в школу на такси

Детей из деревни под Переславлем-Залесским, которые почти два года пешком добираются до школы в девяти километрах от дома, власти пообещали подвозить до учебного заведения на такси. А вот когда туда прикатит школьный автобус, сегодня по-прежнему не может сказать никто.

В Чашницах обустроили разворотную площадку, поставили остановку. но школьный автобус туда так ни разу и не приехал. Фото: Элина Труханова/ РГ

То ли есть маршрут, то ли нет

О мытарствах восьмилетнего Семы, 12-летнего Стаса и их матери Елены Жуковой "РГ" уже писала ("Удаленный доступ" - N 7748 от 18.12.2018 г.) Чтобы успеть к началу занятий в школе-интернате в Переславле, из своей пригородной деревни Чашницы они выходят в 5.45 утра, идут в кромешной тьме по заснеженной лесной дороге. Перебегают федеральную трассу М-8 "Холмогоры", заполненную транспортом в любое время суток, топают по обочине, где их с ног до головы обдают грязью проносящиеся фуры...

Примечательно, что до января 2017 года проблем с доставкой ребятишек в школу не было. Привел к ним, по сути, пустяк.

- У нас просто вышел конфликт с водителем, - поясняет Елена. - Однажды в конце января мы прождали автобус двадцать минут, а когда совсем замерзли, вынуждены были вернуться домой. Наш младший сын тогда учился в первом классе, старший - в четвертом. Оказалось, водитель просто "забыл" заехать в нашу деревню. Я позвонила в администрацию и высказала претензии. Закончилось это тем, что с февраля автобус к нам перестал ездить совсем, а из райадминистрации прислали бумагу, сообщавшую, что маршрута школьного автобуса в деревню Чашницы вообще нет и водитель заезжал туда по собственной доброй воле.

Супруги Жуковы, разумеется, возмутились. Хотя бы потому, что среди документов в семье хранится письменный ответ первого замглавы администрации Переславского района Александра Евстигнеева на вопрос Елены об оформлении и доставке младшего ребенка в детский сад. Так вот, чиновник в той бумаге сообщает, что в районе открыт школьный маршрут д. Чашницы - с. Красное - д. Скулино - с. Б. Брембола - г. Переславль-Залесский.

Было это в 2016 году. А в феврале 2017-го в деревню явилась комиссия из представителей ГИБДД и администрации Переславского района "для включения в маршрут движения населенного пункта - Чашницы" и, не найдя в деревеньке ни площадки для разворота автобуса, ни освещения, ни нужных дорожных знаков, сделала вывод о невозможности эксплуатации маршрута школьными автобусами до устранения нарушений.

Устранять их никто не спешил. Елена Жукова вынуждена была написать заявление в прокуратуру, которая, в свою очередь, в интересах несовершеннолетних обратилась в суд с иском к администрациям Переславского района и Пригородного сельского поселения, а также к департаменту образования Ярославской области, требуя до первого сентября 2018 года исправить недочеты и возобновить движение школьного автобуса.

Остановка не по требованию

Суд с прокуратурой согласился, требования удовлетворил, но даже после этого долгожданный желтый автобус в Чашницы не приехал. На календаре - конец декабря, а два мальчугана продолжают добираться до своей школы-интерната в Переславле как придется.

- Если кто-то подвезет - спасибо, а так сами идем девять километров, я их сопровождаю, - продолжает рассказ о походе сыновей в школу в XXI веке Елена Жукова. - В понедельник и четверг мы их отводим, в среду и пятницу забираем, потому что мальчики очень скучают по дому. Нам сейчас предлагают оставлять детей на пятидневку, но младший сын очень тяжело переносит долгую разлуку с нами, поэтому пятидневка невозможна.

Водитель, который раньше заезжал в Чашницы, брал ответственность на себя и очень рисковал

После вступления судебного решения в силу поселенческая администрация наконец обустроила в Чашницах разворотную площадку, поставила остановку, потратив на это, по словам главы Пригородного поселения Светланы Трошиной, 160 тысяч рублей. Да только разместили эту остановку в полукилометре от дома, где школьники живут, хотя раньше автобус тормозил почти у их крыльца. То есть, если строго соблюдать все правила, единственные деревенские школяры должны дотопать до этой металлической конструкции, дождаться там автобуса, погрузиться в него и ехать обратно в сторону дома и дальше - в школу. При этом, чтобы сделать ненужный крюк, школьному автобусу придется проехать по узкой насыпной дамбе с одной полосой движения между оврагом и прудом, что даже местные жители считают делом небезопасным.

- Я согласна, что остановка должна быть там, где автобус разворачивался раньше, но суд постановил сделать ее в самой деревне, а не возле нее. Мы предлагали "поиграть" предлогами "В" и "У", но ничего из этого не вышло - нам пришлось строго исполнять решение суда. Нашли единственно возможное место для устройства площадки, не находящееся в частной собственности, - объясняет глава Пригородного поселения Светлана Трошина.

Удивило выбранное для остановки место даже представителей ГИБДД, не говоря уже о Елене Жуковой, которую на суд, где обсуждался насущный для ее семьи вопрос, почему-то не позвали. О решении она узнала постфактум.

- Меня даже на суд не пригласили. А я очень просила меня оповестить, хотела на суде показать и рассказать, что и как у нас в деревне, какое место для остановки самое удобное и как я, мать, вижу эту ситуацию. Но суд прошел без моего присутствия, - сетует мать двух школьников из Чашниц.

Надежда появилась

Впрочем, как выяснилось, главная загвоздка, не позволяющая пустить в деревню школьный автобус, - качество самой дороги. Но этот вопрос в суде почему-то не поднимался.

- Около двух километров дороги до Чашниц не соответствует нормативам, - объясняет начальник Переславского ОГИБДД Эдуард Федосеев. - Там ширина проезжей части - 3,2 метра плюс большие откосы. Если туда автобус нырнет, мало никому не покажется. По факту это приспособленный для проезда участок земли, лишь часть его в свое время заасфальтировал местный фермер. Чтобы осуществлять безопасную перевозку детей в соответствии с ГОСТом, эту дорогу необходимо реконструировать, увеличивать ее ширину в два раза. Водитель, который раньше сюда заезжал на школьном автобусе, брал ответственность на себя и очень рисковал.

В результате решение суда оказалось сродни холостому выстрелу: и никому не нужная остановка в деревне появилась, и освещение, и даже дорожные знаки на "дороге, которой нет" под конец 2018 года стали реальностью - вот только автобус заворачивать в Чашницы все равно не собирается. Потому что, как сказал во время недавнего выезда в деревню глава администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев, для приведения дороги в нормативное состояние требуется не один десяток миллионов рублей, которых в бюджете нет.

- Говорить, что в 2019 году дорога будет приведена в нормативное состояние, не представляется возможным, - подытожил тогда глава администрации.

Правда, надежда на выход из возникшего тупика все же появилась: 24 декабря ярославский губернатор Дмитрий Миронов заявил, что отсутствие поддержки семьи Жуковых со стороны муниципальных властей недопустимо, и поручил проработать вопрос ремонта дороги. По его словам, самое простое - прикрываться недостатком средств.

Между тем некоторые местные "государевы люди" действительно полагают, что делать дорогущую дорогу ради двух детей, "которые вырастут и уедут", нерационально. А потому сон их в то время, когда мальчики Жуковы встают, чтобы в кромешной темноте по снегу и морозу топать в школу, видимо, спокоен.

Компетентно

Виктор Неженец, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Эта дорога муниципальная. Я думаю, что у нас в следующем году по результатам аукционной деятельности останутся средства в дорожном фонде. Мы эти деньги через субсидию можем отдать муниципальному образованию для проектирования. По результатам будет понятно, какой нужен ремонт - капитальный или частично новое строительство. Когда выясним стоимость работ, определим источники и сроки выделения средств.

Светлана Астафьева, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области:

- Единственный, на наш взгляд, выход на данный момент - компенсация семье расходов на подвоз детей до школы. То есть родители смогут вызывать такси и сопровождать детей либо договариваться о доставке с местными жителями, у которых есть автомобиль, а мы будем компенсировать затраты в соответствии с переславскими расценками. Проект соответствующего приказа уже подготовлен. Как только мама детей подпишет соглашение со школой-интернатом, все это вступит в силу.

Кстати

Следственное управление СК РФ по Ярославской области после публикации в "РГ" материала о ребятишках, регулярно делающих многокилометровый "марш-бросок" до школы, начало доследственную проверку.