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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК займется проверкой качества следствия

Следственный комитет России устроит проверку качества расследований в ответ на критику Московского городского суда. Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в СК РФ будут тщательно изучать производства по уголовным делам с оправдательными приговорами, которые вынесли в том числе суды присяжных заседателей. Проверка уголовных дел, возвращенных московскими судами, инициирована председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Председатель Московского городского суда Ольга Егорова посетовала, что оправдательные вердикты по некоторым делам говорят о низком качестве сбора и предоставления доказательств обвинения.

Центральный аппарат ведомства устроит "масштабную аналитическую работу" для оценки качества предварительного следствия и обоснованности процессуальных решений по данным делам. Если СК найдет нарушения, то следователей, которые не приложили нужных усилий по сбору доказательств, ждут дисциплинарные меры.

Егорова ранее говорила о том, что в Москве сократилось число уголовных дел, рассматриваемых судами. Также, по ее словам, количество рассмотренных судьями районных судов ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на десять процентов.

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