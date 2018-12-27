В московском метро машинист спас упавшую женщину

Утром в четверг в московском метро машинист поезда спас 55-летнюю женщину, упавшую на путь.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел около 8 часов утра на станции "Теплый стан". У женщины, стоявшей на платформе, закружилась голова. Пассажирка потеряла равновесие и упала. Машинист сумел экстренно затормозить перед ней. Люди в вагоне при этом не пострадали.

Упавшая женщина тоже не получила травм. Ее быстро подняли на платформу, для этого на линии ненадолго снимали напряжение. Врачи предложили женщине отправиться в больницу, но она отказалась.