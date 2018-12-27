В воскресенье, 30 декабря, москвичи после удлиненной рабочей недели наконец-то уйдут на заслуженный 10-дневный отдых, чтобы как следует погулять, набраться сил и, конечно же, выспаться. А вот работникам метро, МЦК и наземного транспорта не позавидуешь - им будет не до сна. Ведь работать они будут всю новогоднюю ночь.

"Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января и метро, и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь - до 2 часов", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Эта практика уже становится доброй традицией - ведь эти виды транспорта, включая наземный, были в строю и в прошлую, и даже в позапрошлую новогоднюю ночь. Москвичам инициатива очень понравилась, и теперь власти города решили, что в режиме 24 на 7 поезда метро и МЦК будут ходить в День города и на Новый год в ближайшие три года - с 2019-го по 2021-й.

В метро составы будут появляться на станциях примерно каждые 3,5 минуты, а на МЦК в ночное время ждать "Ласточку" придется не более 10 минут. В другие праздничные дни на Московском центральном кольце также будет действовать график выходного дня - с интервалом в 5 минут с 12.30 до 18.00 и 10-минутным во все остальное время. А в рождественскую ночь работу МЦК продлят на час - до 2 часов ночи.

В строю и "наземка" - автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи будут круглосуточно курсировать на 58 направлениях, а работу 102 маршрутов продлят до половины четвертого утра. В рождественскую же ночь основные маршруты будут работать до трех ночи, чтобы развезти прихожан после праздничной службы.