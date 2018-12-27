Глава Мордовии поздравил Депардье с 70-летием

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил Жерара Депардье с юбилеем: сегодня французскому актеру с российским паспортом исполняется 70 лет. В поздравительной телеграмме отмечается, что юбиляра всегда рады видеть на мордовской земле.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы РМ. Напомним, что до недавних пор уроженец французского Шатору Жерар Депардье, получивший гражданство РФ в декабре 2013 года, был зарегистрирован в столице Мордовии.

В телеграмме, адресованной "дорогому Жерару", говорится, что благодаря своему творчеству он дарит людям возможность испытать чувство прекрасного, приобщиться к ценностям киноискусства. "Миллионы людей в нашей стране и во всем мире знают и любят Вас как выдающего актера современности, профессионала высочайшего класса", подчеркнул глава РМ и пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческих успехов, счастья, мира и благополучия. Завершается телеграмма словами "Всегда рады видеть Вас на мордовской земле".

Как уже писала "РГ", Саранск стал первым российским городом, который Депардье посетил после получения нового паспорта. Актер утверждал, что ему хотелось бы выбрать своим местом жительства в России не шумную столицу, а небольшой тихий город. В Саранске новоиспеченный россиянин получил регистрацию в квартире на улице Демократической, принадлежащей сыну своего старого друга - бывшего главы Госфильмофонда России Николая Бородачева.

В мае 2014 года Депардье зарегистрировал в Саранске свое ИП и исправно платил налоги. А в сентябре 2016-го на базе реконструированного кинотеатра "Россия" в юго-западном районе столицы республики открылся "Центр Жерара Депардье".

При этом собственной недвижимостью в Мордовии актер так и не обзавелся.