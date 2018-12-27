Новый год - самый любимый праздник сибиряков. К тому же он сопровождается достаточно длительными каникулами, что позволяет хорошо отдохнуть всей семьей. Как это лучше сделать в регионах Сибири, выясняли корреспонденты "РГ".

Пробегут по морозу

В праздничной новогодней афише Омска - более сотни мероприятий. Во всех городских парках для детей и взрослых сказочные персонажи устроят игры, забавы, хороводы, конкурсы. Состоятся парады санок и лыжные гонки на призы Деда Мороза.

В канун Нового года театрализовано-музыкальное представление "Праздник на колесах" устроят на каждой автобусной остановке. На стадионах пройдут "Рождественские катания". Коньки наденут и Дед Мороз, и Снегурочка. Составить им компанию юные и взрослые омичи могут бесплатно.

В воскресенье (30 декабря) в Советском округе пройдет костюмированный Дог-хрю-фестиваль, с дефиле собак в карнавальных костюмах и катаниями на упряжках.

А на фестивале "Омские валенки" на бульваре Мартынова состоится показ коллекции авторской валяной обуви, танцевальный флешмоб, а также чемпионат по метанию валенок.

Выставка старинных елочных игрушек откроется в Доме творчества Октябрьского округа. Вернисаж сформирован на основе домашних коллекций (с возвратом и гарантией сохранности).

Омские театры приготовили зрителям сразу новогодние премьеры. Их них можно выделить работу театра "Студия Любови Ермолаевой" - спектакль "Бунт Бабы-Яги".

- Как правило, несносную бабулю-интриганку никто не любит и на праздник не зовет, но в нашем спектакле все происходит совсем по-другому, - завлекает зрителей режиссер Игорь Малахов.

По маршруту "Железнодорожный вокзал - поселок Чкаловский", а также по улице Красный путь отправится "Поющий троллейбус". Пассажиры смогут стать участниками концерта омских бардов, которые исполнят популярные песни российских авторов.

А 7 января в Омске стартует традиционный Рождественский полумарафон, участниками которого станут не только российские, но и представители таких жарких стран как Марокко и Иран. На дистанции можно будет увидеть экс-игрока "Ливерпуля" Альберта Риеру, работающего тренером в Омской детской футбольной академии.

- Я рад, что меня пригласили, и выйду пробежать вместе со своими учениками. Всегда им говорю, что футбол - это командный вид спорта, и мы должны все делать вместе, - сказал Риера.

Рождественский забег намерен пробежать и посол сибирского марафона в Европе - шотландец Скотт Крайтон. Чтобы спортсмены не замерзли, перед стартом им раздадут фирменные куртки, шапки и варежки, рассчитанные на сибирский мороз.

В гости к страусам

В Барнауле в новогодние каникулы семьи с детьми приготовлена очень насыщенная культурная и спортивная программа. Все парки города ждут ребят и взрослых на театрализованные представления. На многих из них зальют катки, которые будут также работать на стадионах "Клевченя", "Локомотив", в спорткомплексе "Обь".

Барнаульские театры поставили для детей новогодние спектакли. В краевом театре драмы имени В. Шукшина ребят ждут на главную краевую елку и спектакль "Двенадцать месяцев", а также на "Сказку о Новом годе и настоящем богатыре". В театре кукол "Сказка" представят "Госпожу Метелицу" - зимнюю сказку о Золушке. В Молодежном театре Алтая им. В. Золотухина можно всей семьей сходить на спектакль по мотивам японских народных сказок - моногатари. А самые маленькие зрители в театре музкомедии попадут в настоящую "Страну Дедоморозию".

Юных любителей творчества на новогодних каникулах ждут в музее истории, литературы и культуры Алтая, где 5-6 января пройдут мастер-классы по изготовлению русской народной обрядовой куклы. Барнаульский планетарий приглашает на "Новогодние космические приключения" Бабы-Яги, которая стремится попасть обратно на Землю, в свою избушку.

Стоит побывать и на страусином ранчо, чтобы посмотреть, как зимуют в суровых условиях Сибири страусы и другие экзотические животные и птицы. А для любителей собак настоящим зимним приключением станет посещение Алтайского центра ездового спорта. Здесь можно не только покататься на собачьих упряжках, но и поиграть с хаски, узнать побольше об этой замечательной породе собак.

Экспонаты из кладовки

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств 25 декабря открылась семейная выставка румынского художника и православного священника Себастьяна Ликана "Лики Рождества". Картины, написанные на стекле, новогодние игрушки и сувениры, трогательные и искренние, не оставят равнодушным никого. Мастер, работы которого хранятся в музеях и частных коллекциях в России, Румынии, Болгарии, Италии, Германии, Франции, Испании, США и Канады, с 2001 года живет и работает в Новосибирске. Он - постоянный организатор благотворительных мероприятий и мастер-классов в сибирских городах.

Музей-заповедник "Томская Писаница", расположенный в Яшкинском районе Кемеровской области, в начале января проводит акцию "Новогодний автобус". Посетители, которые купят комплексные билеты, включающие экскурсию по древнему святилищу, посещение резиденции Деда Мороза, праздничную программу, мастер-класс и фотосессию с маламутами, получат в подарок билет на комфортный проезд до заповедника.

А в Новокузнецком краеведческом музее, старейшем в Кузбассе, продолжается благотворительная акция "Рождество для всех и каждого". Ее участники могут помочь Деду Морозу поздравить с праздником детей из многодетных приемных и опекунских семей. Для этого достаточно выбрать открытку на рождественской елке, купить подарок и опустить их в специальную корзину.

Кроме того, музей южной столицы региона, отметившей в этом году 400-летие, готовит необычную выставку под названием "Картинки из жизни провинциального города". Новокузнечан призывают поискать у себя на антресолях и в кладовках вещи старинные и не очень, давно забытые, но тесно связанные с историей и бытом семьи. Есть шанс, что они обретут новую жизнь в качестве музейных экспонатов, которые будут представлены в экспозиции в День города - 2019.