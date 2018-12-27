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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые выведут особую группу мини-пигов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН работают над выведением особых селекционных групп миниатюрных свиней.

Фото: REUTERS
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Как сообщает ГТРК "Новосибирск", в будущем году ученые передадут полсотни маленьких свиней в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина.

По словам куратора питомника мини-свиней ИЦиГ СО РАН Сергея Никитина, в клинике Мешалкина на мини-пигах отрабатывают операции на сердце, в том числе ставят искусственные клапаны, а потом смотрят, что из этого получится. На одном из таких животных недавно испытали первое отечественное искусственное сердце.

- В медицинском мире мини-свиньи - как лабораторные мыши, людей спасают, - добавляет ученый.

Дело в том, что у людей и мини-пигов размеры внутренних органов схожи, поэтому для доклинических испытаний эти животные отлично подходят.

Ветеринарный врач Дарья Башур отмечает, что мини-пиги подвержены дрессировке, их можно приручить, у них есть рефлексы, которые можно выработать. А вот миф о миниатюрности ученые развенчивают: малыш может и до 80 килограммов вырасти.

В России мини-пигов выращивают в двух питомниках - светлогорском и новосибирском. Над выведением селекционных линий ученые ведут работу уже почти 25 лет.

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