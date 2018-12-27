Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра

Депутаты городского собрания Махачкалы приняли решение о досрочном освобождении от должности мэра города Мусы Мусаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Это связано со вступлением в силу судебного приговора в отношении Мусаева. Он был осужден 15 октября этого года.

Судья назначил экс-чиновнику наказание в виде четырех лет колонии. Глава Махачкалы был признан виновным в махинациях с землей, в результате которых государству был причинен ущерб на 48 миллионов рублей.

Приговор вступил в силу 25 декабря, а сегодня депутаты горсобрания проголосовали за досрочное освобождение осужденного Мусы Мусаева с поста первого лица города.